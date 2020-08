Trygg Trafikk avvikler skolepatruljen

Skolepatruljen har eksistert siden 1952, men Trygg Trafikk har nå sluttet å selge de oransje vestene og flaggene. Opplæringsmateriell og lenker til skolepatruljemateriell er også fjernet fra nettsidene deres, skriver Aftenposten.

– Vi har over tid vurdert å endre vårt syn på skolepatruljen. Nå anbefaler vi at skolepatruljen avvikles. Vår mening er at barn ikke skal ta ansvar for trafikksikkerheten til andre barn og samtidig bli utsatt for mer forurensning, sier opplæringssjef Ragnhild Meisfjord i Trygg Trafikk til avisen.

Les også: På Lilleborg har det blitt kokt såpe siden 1850. Nå rives siste rest, for her skal det bli skole (Dagsavisen+)

Hun peker på at trafikkbildet er langt mer komplisert enn det var for 50 år siden og trekker fram elbiler, som ikke er lett å høre, og flere elsparkesykler.

Årvoll skole i Oslo er en av skolene som allerede har sluttet med skolepatruljer.

– Det var for trafikkfarlig for elever å passe på andre elever, sier rektor Audun Aardal.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.