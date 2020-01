Av Kristian Skårdalsmo og Johan Falnes

– SVs stortingsgruppe har bestemt i dag at vi ikke lenger har tillit til arbeids- og sosialministeren, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Begrunnelsen er todelt:

– Det ene er at høringen og vårt arbeid gjennom flere måneder har avdekket at departementet kunne og burde varslet tidligere. I hvert fall i desember 2018 hadde departementet den kunnskapen som skulle til for å gjøre det, sier SV-lederen.

– I tillegg har mange vanlige mennesker betalt en høy pris i denne saken. Da kan det ikke være slik at det er ansvarsfrihet på toppen.

Lysbakken avviser at mistillitsvarselet fra SV kommer for tidlig og viser til at kontrollkomiteen nå er i sluttfasen av sin behandling, og til at saken er godt nok opplyst til å konkludere.

Kommentar: Nettet snører seg sammen

Forklaringsproblem

Hauglie bærer det politiske ansvaret for saken, ettersom Nav er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.

– Som jeg har sagt hele tiden, er mitt fokus å rydde opp i denne feilen som har pågått i altfor mange år. For øvrig har jeg ingen kommentarer, sier ministeren.

Lysbakken mener Hauglies forklaringsproblem har vokst for nesten hver nye opplysning i saken:

– I høringen ga hun ikke god nok forklaring på de ubesvarte spørsmålene, tvert imot kom det flere nye opplysninger som gjorde saken mer alvorlig. Derfor har vi ikke tillit til statsråden.

Tidligere har bare Rødt støttet mistillit mot Hauglie.

– Høringa sist uke bekrefter og forsterker begrunnelsen for Rødts mistillitsforslag, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Men verken Arbeiderpartiet eller Senterpartiet har foreløpig konkludert i saken etter den åpne høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité sist uke.

MDG

Miljøpartiet De Grønne vil stemme for mistillit mot arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Stortinget kan ikke lenger ha tillit til Hauglie, mener MDGs stortingsrepresentant Une Bastholm.

– Det er naturlig at hun tar ansvar for det som har skjedd på hennes vakt, ved å gå av, sier Bastholm til NTB.

– Vi i MDG mener det er spesielt alvorlig at hun har fått informasjon om feil, uten at hun tok grep som kunne ha forhindret flere uriktige vedtak og dermed stor belastning for mange, mener hun.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Bruker tid

I helgen sa partikilder til VG at Ap trolig går inn for mistillit. NTB får bekreftet at det heller i den retningen, men Ap vil ikke ta stilling til spørsmålet nå. Partiet vil bruke prosessen rundt innstillingen fra kontrollkomiteen til å lande spørsmålet.

Komitéleder Dag Terje Andersen (Ap) har respekt for at SV nå går for mistillit.

– Vi velger å gjøre jobben via komiteen, sier han til NTB.

– Men høringen styrket ikke hennes posisjon, uttaler Andersen.

Hos Sp blir det ikke berammet noe ekstraordinært gruppemøte om saken. Etter det NTB forstår, vil Sp respektere komitébehandlingen og prosessen der før en konklusjon om mistillit eller ikke trekkes.

Kontrollkomiteen, hvor både SV, Sp og Ap sitter, skal drøfte saken igjen tirsdag. Dermed kan Sp eventuelt drøfte saken på sitt gruppemøte.

Les også: Hauglie tar selvkritikk: – Burde stilt flere spørsmål på et tidligere tidspunkt

«Full tillit»

Men selv om en samlet opposisjon skulle gå for mistillit, betyr ikke det at Hauglies dager som minister er talte.

De fire regjeringspartiene har som kjent flertall på Stortinget. Hauglie sitter dermed trygt med mindre enten Venstre, KrF eller Frp vender henne ryggen – eller statsminister og Høyre-leder Erna Solberg ber henne om å trekke seg. Foreløpig er det ikke noe som tyder på det.

– Jeg har full tillit til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, sa Solberg i kontrollhøringen fredag.

Les mer her: Erna Solberg: – Jeg har full tillit til Anniken Hauglie

Kjernen i saken er at Nav siden 2012 har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land. Minst 78 personer kan være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av dette.