Tybring-Gjedde har nå formelt nominert USAs omstridte president til fredsprisen neste år for hans bidrag til å få på plass fredsavtalen mellom Israel og Emiratene, bekrefter den norske stortingsrepresentanten overfor Fox News.

– Han har gjort mer for å skape fred mellom nasjoner enn de fleste andre fredsprisvinnere, sier Tybring-Gjedde i et intervju med den amerikanske nyhetskanalen.

Midtøsten

Han framholder i nominasjonsbrevet til Nobelkomiteen at Trump-administrasjonen har spilt en nøkkelrolle i arbeidet med å få på plass relasjoner mellom Israel og De forente arabiske emirater, og skriver at fredsavtalen trolig får positive ringvirkninger i hele Midtøsten.

– Siden det er ventet at andre land i Midtøsten vil følge i Emiratenes fotspor, kan denne avtalen bli et vendepunkt som gjør Midtøsten til en region for samarbeid og fremgang, skriver Tybring-Gjedde.

Det er andre gangen Christian Tybring-Gjedde nominerer Donald Trump til fredsprisen. Sammen med partifelle og stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen ba han i 2018 om at den amerikanske presidenten fikk prisen for sin tilnærming til Nord-Korea og samtalene han da førte med landets leder, Kim Jong-un.

Ikke startet en krig

Også denne gangen trekker han fram den fornyede kontakten med Nord-Korea, samt Trumps rolle i å tilrettelegge for kontakt mellom partene i andre, langvarige konflikter. Dessuten har Trump klart det ingen annen amerikansk president siden Jimmy Carter har klart – å ikke starte en krig eller trekke USA inn i en internasjonal væpnet konflikt – påpeker han.

– Trump har brutt en 39 år lang rekke av amerikanske presidenter … den siste presidenten som klarte å unngå å gjøre det, var fredsprisvinner Jimmy Carter, poengterer han.

