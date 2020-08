Saken oppdateres

Like etter at Trøndelag AUF trakk sin støtte til Trond Giske som fylkesleder, innkalte Trøndelag Arbeiderparti til krisemøte. Det bekrefter komiteens leder Arild Grande overfor TV 2.

Det var Adresseavisen som først meldte at Trøndelag AUF ikke lenger står bak den enstemmige innstillingen om Trond Giske som ny leder av Trøndelag Arbeiderparti.

Beslutningen ble fattet på et ekstraordinært styremøte i ungdomspartiet i Trøndelag torsdag ettermiddag.

– AUF i Trøndelag har på ekstraordinært fylkesstyremøte i ettermiddag besluttet at AUF ikke lenger stiller seg bak den enstemmige innstillingen til valgkomiteen, grunnet den siste utviklingen i saken om Trond Giske, skriver partiet i en pressemelding og fortsetter:

– Fylkesstyret i AUF i Trøndelag vil på lørdag kreve skriftlig votering og oppfordrer på det sterkeste alle medlemmer av AUF ikke å stemme for Trond Giske som ny fylkespartileder.

Forteller om nachspielepisode med Giske

Bakgrunnen for at dette skjedde torsdag, er at flere kvinner nylig har fortalt om ubehagelige opplevelser i Trøndelag Ap.

I et lengre intervju med Adresseavisen forteller Sandra Skillingsås, som er innstilt som styremedlem i Trøndelag Ap, om ubehagelige opplevelser i fylkespartiet. Hun begynte som valgkampmedarbeider i partiet i 2013.

Til Adresseavisen beskriver hun en kultur ved valgkampkontoret preget av en seksualisert sjargong som hun hevder at også Trond Giske deltok i.

Skillingsås forteller også om en nachspielepisode der Giske skal ha kommet med ubehagelige tilnærmelser.

– Vi var på nachspiel på Trond sitt rom, en suite på melkekartongen på Heimdal. Det var alltid stas å være blant dem som ble invitert på nach på hans rom. Vi var fulle, alle sammen, sier Skillingsås til Adresseavisen.

Hun forteller at Giske sendte henne flere sms-er på hotellrommet som hun syntes var «pågående og vanskelige å avvise».

Etter hvert gikk nachspielet i oppløsning.

– Jeg går jeg også, men er bakerst i køa i den trange gangen ut av suiten. Døra går igjen, og plutselig står Trond der og sperrer døra. Han strekker armene ut, sånn at jeg ikke kan komme meg forbi. Jeg blir redd, ordentlig redd.

Dagsavisen har forsøkt å komme i kontakt med Giske, men han har ikke svart.

Til Adresseavisen sier han dette om det Skillingsås forteller:

«Jeg har aldri hatt noe annet ønske enn et godt og vennskapelig forhold til Sandra. Det er umulig å forholde seg til SMSer jeg ikke kjenner innholdet i, men finner ingen problematiske SMSer i min kontakt med Sandra.

I 2017 beklaget jeg dypt at jeg ikke hadde vært bevisst nok i enkelte sosiale situasjoner, og den beklagelsen gjelder fortsatt. Det har også i Trøndelag vært for lite bevissthet om festkultur, som jeg også har vært en del av, og vi har gjort mye for å rydde opp i dette de siste årene. Et nachspiel for 6 år siden er vanskelig å gå inn i, men jeg har aldri hatt som intensjon å gjøre noe som skulle være ubehagelig for Sandra.

Jeg har i alle år hatt et godt samarbeid med Sandra, og har i alt arbeid, møter og reiser vi har vært på gjennom årene opplevd at vi har hatt en god og vennskapelig relasjon.»

Dagsavisen har også forsøkt å komme i kontakt med Sandra Skillingsås.

Berømmer Sandra

Kjersti Stenseng, partisekretær i Arbeiderpartiet, har sendt Dagsavisen følgende kommentar til det som kommer fram i saken i Adresseavisen:

– Jeg vil berømme Sandra som tar et oppgjør med en ukultur som er helt uakseptabel i Arbeiderpartiet. Det arbeidet som er gjort de siste par årene med vedtekter og retningslinjer i organisasjonen har vært viktig, men den kontinuerlige jobben med partikultur er like viktig framover. Vi skal jobbe for likestilling og mot diskriminering, i eget parti som ellers i samfunnet.

Giske gikk av som nestleder i partiet i januar 2018 etter varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel. Han ble nylig innstilt til ny leder av Trøndelag Ap, en innstilling som har blitt kraftig kritisert.