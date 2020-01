Giske kom sammen med sin kone Haddy Njie og datteren Una til Behns bisettelse i Oslo domkirke fredag.

– Det er en dag vi veldig gjerne skulle vært foruten. Å måtte ta avskjed med Ari så tidlig det er forferdelig, sier Giske til NRK på vei inn i domkirken.

Giske var fadder for Behns eldste datter, Maud Angelica.

Les også: Maud Angelica skal holde minneord for faren i bisettelsen

– Dette er selvfølgelig aller verst for tre barn som har mistet en pappa, foreldre som har mistet en sønn, mistet en bror, mistet en onkel. Det er rett og slett bare tragisk.

Han sier han først og fremst vil huske alle de fine stundene.

– Vi kan kanskje lære litt av den omsorgen, kjærligheten og rausheten han ga, og ta det med oss videre.

Hedres av venner og bekjente

Tilreisende fra hele landet har kommet til Oslo for å delta i Ari Behns bisettelse. Foran Oslo domkirke blir han hedret av venner og bekjente.

– Ari Behn var et stjerneeksempel på en ung og hyggelig mann. Det var noe ungdommelig og friskt over Ari. Han var selveste Ari Behn. Du tok aldri feil av ham. Møtte du Ari, var du helt sikker på hvem du hadde møtt, sier Finn Schjøll til NTB.

Fredag morgen sto mange og ventet på å komme inn i Oslo domkirke. Mange venner og bekjente av Behn møtte opp for å ta et siste farvel – blant dem Kåre Conradi, Per Heimly, Unni Askeland, Vendela Kirsebom, Aksel Hennie, Jan Thomas og Harald Rønneberg.

– Han var en fantastisk fyr. Jeg tror alle som møtte Ari for første gang ble forelsket – mann som kvinne, sier Rønneberg, kjent fra TV 2 programmet Senkveld, til NTB.

Hele kongefamilien kommer

Både kongen og dronningen, kronprinsparet og prinsesse Märtha Louise vil være til stede.

I tillegg kommer prinsesse Astrid, fru Ferner, opplyser Slottet.

Fra regjeringen deltar både statsminister Erna Solberg (H), finansminister Siv Jensen (Frp), kulturminister Trine Skei Grande (V), olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Stortingspresident Tone Trøen deltar også i bisettelsen. Blant opposisjonens partiledere stiller Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Også Natos generalsekretær og tidligere leder av Arbeiderpartiet, Jens Stoltenberg, kommer til bisettelsen.