Trond Giske advarer mot personfokus

Av Johan Falnes

Det er i et sommerintervju med Trønder-Avisa den 53 år gamle Ap-profilen kommer med advarselen.

– På generelt grunnlag synes jeg norsk politikk preges av for mye personfokus og kortsiktige tanker på nærmest uviktige saker. Jeg synes vi skal være mer rause med hverandre på tvers av partiene, ha mer åpenhet og større takhøyde. Så må vi slutte å tenke person og jobbe med det som er viktig: god skole og omsorg og trygge arbeidsplasser i hele Trøndelag, sier Trond Giske til Trønder-Avisa.

Giske vil derimot ikke kommentere opplysningene om at han nå ligger an til å bli innstilt på topp i Trøndelag Ap.

– Jeg sitter helt rolig i båten og lar de som jobber med dette i partiorganisasjonen, få gjøre jobben sin i ro og fred, sier han.

Les også: Ap-topp reagerer kraftig på uttalelsene til Støre i NRK-intervju

Innstilling

Valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti legger fram sin innstilling på en pressekonferanse i Trondheim klokka 15.30 mandag.

NTB får bekreftet fra godt informerte kilder i Arbeiderpartiet at Trond Giske der vil bli enstemmig innstilt som ny fylkesleder.

Etter det NTB forstår klarte ikke valgkomiteen å finne en kvinnelig kandidat som var villig til å ta opp kampen mot Giske. Det regnes samtidig som svært sannsynlig at Giske vil få tilslutning som ny fylkesleder når fylkesårsmøtet avholdes til helgen.

Hvem som blir nye nestledere i fylkespartiet, er foreløpig uklart.

Delte meninger

Giske ble tvunget til å gå av som nestleder i Arbeiderpartiet i januar 2018 etter varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel.

Det har siden vært delte meninger internt om Giskes videre rolle i partiet.

Sentralt i partiet er frykten at splittelsen skal vedvare og trekkes inn i valgkampen.

Men det er også håp om at valget av Giske som fylkesleder kan tvinge fram en normalisering, slik at han kan bli satt i arbeid for å vinne velgere fram mot valget neste år.

Les også: Kvinneflukten i Ap

– Forbausende og trist

Blant dem som reagerer negativt på Giskes comeback i Trøndelag, er Tine Christin Eikevik. Hun er leder i Trondheim Arbeidersamfunn, som er et lokallag i Trondheim Ap og det største lokallaget i Trøndelag.

– Det er forbausende og trist hvis dette er en enstemmig innstilling fra valgkomiteen og man ikke har funnet plass til en av de mange kvinnelige talentene i Trøndelag på topp. Jeg hadde forventet en delt innstilling som i det minste kunne reflektert medlemsmassen på en bedre måte, uttalte Eikevik til NTB søndag.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.