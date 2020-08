Det tilsvarer over 60 liter vann per kvadratmeter. Meteorologisk institutt tar forbehold om at målingen må kvalitetssikres.

Den gamle rekorden ble målt til 54,9 millimeter i løpet av én time og ble satt i Asker 15. juli 1991.

Les også: Klimaforskere: Grønland har passert «point of no return»

Det var særdeles kraftig regn i store deler av Vestfold fredag ettermiddag, og farenivået er oppgradert til oransje.

Sørøst politidistrikt har fått inn flere meldinger om vann i kjellere og andre utfordringer som skyldes den kraftige nedbøren.

– Mer enn ti i Færder og Tønsberg venter på at våre mannskaper skal komme og hjelpe dem med vann i kjelleren. Vi jobber så raskt og effektivt som mulig. Vi har også tatt inn mannskaper på overtid, sier vakthavende brannsjef Tor-Atle Jakobsen i Vestfold.