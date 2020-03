Trine Skei Grande innstilt som leder, vil snakke med pressen torsdag kveld

Trine Skei Grande og Abid Raja møter pressen klokken 20 torsdag kveld, melder NTB.

Dette kommer etter at valgkomiteen i Venstre går inn for at Trine Skei Grande fortsetter som leder, og at Sveinung Rotevatn og Abid Raja blir nye nestledere.

Det ble kjent på en pressekonferanse torsdag kveld. Innstillingen er enstemmig.

– Dette har vært en tøff prosess, sier komitéleder Per A. Thorbjørnsen.