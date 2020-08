Av Kristian Skårdalsmo

I et innlegg på nettstedet Trønderdebatt tar tidligere AUF-leder i Trondheim, Ellen Reitan, et oppgjør med ukultur i Trondheim og Trøndelag Ap og skriver at det er «utallige situasjoner jeg burde varslet om».

– Det er rystende og vond lesing. Jeg er glad for at de som har opplevd slike ting, sier fra og berømmer henne for det, sier Trettebergstuen i en kommentar til NTB.

– Det at hun, og mange andre, nå reagerer sterkt på at Giske får et verv, understreker det jeg har uttalt tidligere: Det er for tidlig. Det er lett for andre som ikke har opplevd noen ukultur selv å mene at man skal legge ting bak seg, men for dem som har stått midt i det, hatt negative erfaringer selv eller varslet, oppleves dette som et nytt slag i trynet.

Det var VG og TV 2 som først omtalte Trettebergstuens uttalelser.

– Burde sagt fra

Reitans innlegg publiseres to dager etter at en enstemmig valgkomité innstilte tidligere Ap-nestleder Trond Giske som ny fylkesleder i Trøndelag Ap. Valget skjer på årsmøtet i fylkeslaget til helgen.

«Dette innlegget kommer til å bli lest som brønnpissing av mange. Disse bør spørre seg selv om hvordan de tror valgkomiteens innstilling ble lest av alle som har varslet,» skriver Reitan.

Hun er også tidligere bystyrepolitiker for Arbeiderpartiet i Trondheim, men er nå ute av politikken.

«Jeg burde sagt fra da jeg var 17. Og 20. Og 23. Men jeg sier ifra nå», fremholder Reitan, som presiserer at hun omtaler en utbredt ukultur.

«Det er utallige situasjoner jeg burde varslet om. Både hendelser som rammet meg personlig og som rammet medlemmer i den organisasjonen jeg hadde fått tillit til å lede. Men jeg varslet aldri. Hadde jeg gjort det hadde min tid som politiker blitt mye kortere enn den ble».

Erkjenner svikt

Avtroppende fylkesleder i Trøndelag Ap Per Olav Hopsø erkjenner at fylkeslaget har vært preget av ukultur.

– Det er et kraftig og modig budskap Ellen kommer med og en beskrivelse av en ukultur som ingen organisasjoner vil ha på seg. Heller ikke Trøndelag Arbeiderparti. Men jeg oppfatter at dette er noe vi i min tid som fylkespartileder har jobbet kontinuerlig med, og vi har kommet et godt stykke på vei, skriver han i en kommentar til NTB.

– Spesielt når det gjelder festkulturen på større partiarrangementer så skal jeg være så ærlig og si at dette har vi måttet ta tak i. Det har blitt tatt opp og jobbet bevisst med, og jeg mener vi langt på vei har ryddet opp. Vi måtte vekk fra den kulturen vi hadde, spesielt i tidligere sør.

Hopsø peker på at alle som har lederverv i partiet, må være bevisst på kulturen man er med på å skape i organisasjonen.

– Vår oppgave er å sørge for trygghet slik at alle skal få delta og få gjort den jobben de ønsker å gjøre. Det har jeg vært bevisst på, og det forventer jeg at det nye styret fortsetter å være like bevisst på.

Giske-comeback

Giske gikk i januar 2018 av som nestleder i Ap etter varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel.

Det har siden vært delte meninger internt om hans videre rolle i partiet.

Varslene var knyttet til seksuell trakassering og upassende oppførsel. Partiet konkluderte samme måned med at Giske har brutt partiets interne retningslinjer.

Giske beklaget sin oppførsel, men framholdt samtidig at det var kommet «grunnløse og falske varsler». Han har avvist anklagene om seksuell trakassering.

