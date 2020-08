Siden 2015 har skadene etter lynnedslag gått jevnt og trutt nedover, men i fjor var det en økning i både antall skader og i kroner og øre på utbetalinger.

I fjor måtte norske forsikringsselskaper ut med neste 102 millioner kroner i erstatning for brannskader og skader som følge av kortslutning etter lynnedslag. Året før var utbetalingene på 81,2 millioner kroner, ifølge tall fra Finans Norge.

I 2014 var det var det ekstraordinært mange skader etter lynnedslag, hvorav de fleste skyldtes elektrisk kortslutning. De største skadene skjer imidlertid i de tilfellene lynnedslagene fører til brann. I 2014 måtte forsikringsselskapene ut med over 567 millioner kroner i skadeutbetalinger.

Det tidligere Hordaland fylke er det som siden 1985 har hatt flest skader på grunn av lyn. Deretter følger Rogaland og tidligere Akershus. I Troms og Finnmark lyner det minst.

I Norge inntreffer det årlig rundt 110.000 lynnedslag fra sky til bakke i gjennomsnitt. De fleste lynskadene skjer i sommermånedene juni, juli og august, men det er også lynskader på vinterstid. Om sommeren er det gjerne på innlandet lynnedslagene kommer, mens om vinteren er det mer vanlig langs kysten.

Lyn og torden oppstår når det er ustabil luft, altså når varme og kalde luftområder møtes, spesielt når det er lavtrykk. Lyn flerrer opp når spenningen mellom et område med positiv elektrisitet og et område med negativ elektrisitet i atmosfæren blir så stor at det utløses en gnist mellom de to områdene.

Lyn kan utløses innenfor én sky, mellom to forskjellige skyer, eller mellom en sky og bakken.