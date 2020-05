– Containeren skulle inneholde 26,3 tonn med plastpellets. Foreløpige tall før en kontrollveiing, viser at anslagsvis 13,3 tonn har lekket ut, opplyser miljøkrimkoordinator Svenn Roger Gundersen i Øst politidistrikt.

– Så langt er det snaut ett tonn med plastpellets som vi vet er blitt samlet opp siden midten av mars, sier Nicolay Moe, rådgiver i Oslofjordens Friluftsråd.

5-600 millioner

Ifølge Gundersens beregninger kan 5-600 millioner med bittesmå plastperler ha havnet i sjøen vest for Danmark 23. februar, etter at det under et uvær ble slått hull i en container som var om bord i skipet M/V Trans Carrier, som eies av selskapet Sea-Cargo.

– Vi anser dette som en alvorlig hendelse, sier Gundersen.

– I Norge er det over 10.000 kilometer med skjærgård som kan bli berørt av utslippet, og vi kan ikke utelukke at også Sverige og Danmark er berørt. Det gjenstår å gjøre undersøkelser for å få avklart dette, fortsetter han.

Oslofjorden Friluftsråd har allerede på eget initiativ, kontaktet flere titall samarbeidspartnere i de to nabolandene, for å finne ut om plastpellets har drevet i land der.

– Vi har fått bekreftet funn av plastpellets i Bohuslän som ser like ut med tanke på form og farge, forteller Nicolay Moe i Oslofjordens Friluftsråd.

Det kan være plastpellets fra det samme utslippet, men det er ennå ikke gjennomført analyser for å få bekreftet dette.

– Sprer seg med havstrømmene

Beregninger gjort av Meteorologisk institutt for Kystverket, konkluderer at det er sannsynlig at iallfall Sverige kan ha fått sin del av utslippet av plastpellets.

– Plastpelletsene sprer seg med havstrømmene. Det er gjort funn på Sørlandet, og de vil helt sikkert spre seg nordover, sier Moe.

– En del plastpellets vil nok havne på strendene, men det er nok også en del som vil bli ført ut til havs igjen med vær og vind.

Han tror det vil bli en umulig oppgave å få samlet inn alle de mange tonnene med plastpellets som fortsatt er på avveie.

– Plastpellets fra dette utslippet vil være ute i miljøet i mange titalls år fram i tid, mener Moe.

Han anbefaler at det nå ses grundig på rutinene ved frakt av plastpellets.

– Selv med et lite hull i en container kan det jo renne ut veldig mye. Kanskje bør de derfor begynne å frakte pellets i mindre containere, sikre containerne bedre eller se nærmere på hvor de plasseres om bord i skip.

Slik kan plastpelletene fra containeren om bord i M/V Trans Carrier ha spredt seg etter utslippet vest for Danmark, ifølge Meteorologisk institutt. Illustrasjon: Meteorologisk institutt

Store årlige utslipp

I Sverige er de på ingen måte ukjent med utslipp av pellets. For to år siden konstaterte forskere ved Göteborgs universitet at det årlig i mange år har lekket ut mellom 300 og 3.000 kilo med plastpellets fra plastindustrivirksomhetene i Stenungsund i Bohuslän. Disse plastpartiklene har spredt seg i havet langs Bohuslänkysten, ifølge SVT.

– Vår kartlegging viste åpenbare lekkasjer fra både selve produksjonsanleggene, fra aktører som hentet pellets, fra selskap som lastet om pellets, fra transportselskap, fra omlastningsplasser og ved rengjøring av utstyr.

Det opplyser professor Martin Hassellöv ved Göteborgs universitet, til Dagsavisen.

Flyter lenge i havet

Noen av pelletsene som jevnlig finnes på strendene i området, kan likevel ha kommet langveisfra.

– For eksempel har polyeten-pellets en tendens til å flyte omkring i havet i veldig lang tid, sammenlignet med for eksempel en plastpose. De kan bli gjenfunnet selv i de fjerneste kyststrøk, forteller Hassellöv.

Borealis, som er en av de sentrale plastindustriaktørene i Stenungsund, avviser at de har noen nylige utslipp av plastpellets på samvittigheten. Tvert imot har selskapet de seneste årene gjennomført en rekke tiltak for å forhindre slike utslipp. Det er blant annet snakk om bruk av feiemaskiner, filtre som samler opp pellets, inspeksjoner og rengjøring av alle kjøretøy som frakter pellets, får Dagsavisen opplyst.

