For også læreren på yrkesskolen ymtet frampå til henne om at det kanskje ikke var så lurt. Hun ble fortalt at mange gutter dropper ut fordi forskaling ble for tungt for dem. Det er et tøft yrke. Er du sikker på at du klarer det?

Det fikk Tonje til å bite tennene sammen, og gi jernet for å bli best.

– Jeg ble bare forbannet, og skulle bevise for alle at jeg klarte det. Men jeg skjønner at mange jenter backer ut når de får høre at de sikkert ikke kommer til å klare det. Man burde heller si til dem at «dette tror jeg du klarer».

Årets lærling

Så langt har det gått bra. Kollegaene kaller henne «helt rå». De kvitterte med å nominere henne til «Årets lærling» i Betonmast. En nominering som førte henne helt til topps i konkurransen.

– Mange unge jenter tør ikke å gå inn i et tøft, mannsdominert yrke. De er redd for å ikke klare det, eller bli akseptert. Men man må være viljesterk og virkelig ha lyst til det, og bare blokke ut det andre sier når du tar et slikt valg, sier Tonje, som bare har lovord å si om sine mannlige kolleger og respekten de viser henne.

Upraktisk grunnskole

Tonje mener yrkesvalget hadde vært enklere hvis hun hadde hatt flere praktiske fag og sløyd i grunnskolen. Hun skjønte tidlig at hun var praktisk anlagt, og skulle ønske at skolen la mer til rette for sånne som henne.

– Hva er du god på?

– Ja, si det. Jeg visste ikke at jeg var nominert til «Årets lærling» engang. At jeg har hatt stor framgang og at det ikke er noe som hindrer meg i å gjøre en god jobb, har nok noe å si. Det at jeg er jente, tror jeg har en god innflytelse på laget mitt.

Nå venter en ukes tur til Kenya i premie. Der skal hun se hva organisasjonen «Aid in Action» gjør. Betonmast har byttet ut den tradisjonelle julegaven til ansatte med støtte til denne organisasjonen – som blant annet sørger for å bygge vanntanker for innsamling av regnvann.

– Det er at det kommer unge folk inn i yrket. Jeg kommer med nye perspektiver og en litt annen måte å gjøre ting på, sier Tonje.

Hammer, slegge og spett

At det er tungt arbeid, er det ingen tvil om. Tonje viser oss en forskalingsvegg hun holder på å sette opp i fjæresteinene i Kragerø. Noen av klemmene hun bruker for å binde forskalingen sammen, veier godt over 20 kilo.

Hver dag blir det mange runder med hammer, slegge og spett. Det som sliter mest på kroppen, er den manuelle forskalinga. Da må hun bruke spett for å flytte på flaka mens de henger i krana.

Liker ikke vinteren

Hun liker alt med jobben, men er ikke alene på byggeplassen om å mene at det kan være litt guffent å jobbe utendørs på vinteren. Oppsettet av forskalingen er morsomst, mener hun. Når de ser et bilde på hvordan veggen former seg.

– Når betongen har størknet og forskalingen fjernes, er det nervepirrende å se om det har skjedd noe under støpningen. Noen ganger kan det dukke opp et «reir» i konstruksjonen.

Da er det ofte selve betongen som har forårsaket et hulrom – og ikke forskalingen.

Men det er ingen krise.

– Alt kan fikses med en slagdrill eller pusses over, sier Tonje. (FriFagbevegelse)