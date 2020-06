Tollvesenet har stanset åtte millioner munnbind

Siden slutten av februar har Legemiddelverket fått oversendt 98 saker der medisinsk utstyr ikke oppfyller europeiske krav til merking og dokumentasjon, skriver NRK.

Legemiddelverket sier at de på generelt grunnlag stopper leveranser som har visuelle mangler, som CE-merking og språkkrav.

– Grunnen til at vi stanser en innførsel er det samme som i alle slike saker: Vi finner noe som ikke oppfyller regelverket. Et forhåndsvarsel blir sendt for å hente inn mer fakta, sier Ole Benny Østby, seniorrådgiver i Legemiddelverket.

Til sammen 8 millioner munnbind har blitt holdt igjen på grensa. Halvparten har blitt godkjent etter kontroll.

Østby sier pågangen økte i april, mai og juni.

– Det startet med relativt små forsendelser og veldig mange nye aktører som ikke er kjent med regelverket. Kombinert med mangel i Europa, og kinesiske produsenter som selger til nye markeder de har ikke vært på, har det vært mye utstyr som ikke møter kravene om å være på markedet i Europa.

