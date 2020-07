Tolletaten advarer: Lange køer i vente på grensa

– Ja, deler av Sverige har jo blitt grønt, men resterende av Sverige er rødt. Det betyr at personkontrollen vil fortsette. Regjeringen fraråder reiser til utlandet. Hvis mange reiser til utlandet i morgen, så vil det bli kø ved retur. Det er ikke tvil om det, sier fungerende seksjonsleder Bjørn Hansrud ved Tolletaten i Kongsvinger til Glåmdalen.

Dermed vil alle på svenskehandel bli kontrollert på vei tilbake til Norge. Det betyr også at alle som reiser over grensa, må ha pass. Hansrud advarer også om at de vil ha mulighet til å kontrollere også mindre veier som krysser grensa.

Seksjonslederen forteller at de er forberedt på en kraftig økning i trafikken over grensa i Kongsvinger-området. Omkring 40 kilometer fra Kongsvinger ligger den tradisjonelle grensehandelsbyen Charlottenberg.

