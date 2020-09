Tog evakuert i Oslo etter funn av mistenkelig koffert

Saken er oppdatert.

Patruljen som undersøkte den forlatte kofferten kunne konstatere at den ikke var farlig, meldte Oslo politidistrikt i 18.40-tiden.

Kommunikasjonssjef Gina Scholz i Vy sa til VG at de avventet situasjonen til politiet har gjort sine undersøkelser, men at alle passasjerene ble evakuert for sikkerhets skyld.

