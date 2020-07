Tog evakuert etter bombetrussel

Bane Nor fikk melding rundt klokka 12.45 lørdag om at det var funnet en skriftlig bombetrussel. Politiet ble umiddelbart kontaktet, opplyser pressevakt Harry Korslund i Bane Nor til NTB.

Toget ble evakuert, og togtrafikken ble stanset på stedet, men faren ble raskt avblåst.

«Vi er nå tilbake til normalsituasjon. Politiet vil etterforske fremsettelsen av trusselen», meldte Øst politidistrikt på Twitter klokka 13.36.

Les også: Ruter snur: Gjeninnfører automatisk åpning av dører i kollektivtrafikken

Operasjonsleder Trond Lorentzen i Øst politidistrikt opplyser til Romerikes Blad at politiet ble varslet av togleder om at det var funnet en bombetrussel på en lapp.

– Toget hadde alt stoppet på Dal stasjon og var evakuert. Vi sendte patruljer til stedet og anser etter en totalvurdering ikke trusselen for å være reell. Dermed er vi tilbake til normaltilstand, og toget er frigitt, sier Lorentzen til avisa.

Vy opplyser til Romerikes Blad at togene går som normalt igjen, men at reisende må regne med forsinkelser utover dagen.