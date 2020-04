To av tre vil feire 17. mai hjemme

I en spørreundersøkelse fra Opinion svarer 66 prosent av de i all hovedsak blir hjemme på 17. mai. Mens 11 prosent svarer nei, er 24 prosent usikre.

– Så vel enslige som de med større familier legger opp til 17. mai-feiring hjemme. Ordet feiring er således kanskje ikke det mest presise å bruke, men hjemme blir vi i hvert fall, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim.

Barnetog over hele landet har allerede blitt avlyst, og korpsmusikanter må holde 2 meters avstand for å kunne opptre.

Effekt mot smittespredning

– Det er nå en måned igjen til nasjonaldagen. Selv om flertallet forventer å være hjemme i år, er mange usikre på hvordan årets 17. mai blir og hvor man havner, sier Askheim.

Samtidig mener 83 prosent at de tror begrensningene på 17. mai-feiringen har effekt på å begrense koronasmitte.

– Et solid flertall i Norge tror begrensningene har effekt. Det gjør det selvsagt enklere å forholde seg til nye retningslinjer. Hele ni av ti personer under 30 år tror begrensningene har effekt, og de unge fortjener respekt for sin moral i disse koronatider, sier han.

Allsang med hele befolkningen

Mandag 4. mai kommer Kulturdepartementet med oppdaterte råd og forslag for gjennomføringen av nasjonaldagsfeiringen.

Kulturminister Abid Raja offentliggjorde imidlertid noen detaljer på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Klokka 13 på nasjonaldagen skal Forsvarets ni anlegg avfyre salutt, med 21 skudd. Direkte etterpå håper Raja at hele Norge stemmer i samtidig med nasjonalsangen.

– Jeg håper folk vil åpne vinduer, gå ut på balkongen, gå ut på gata – med 2 meters avstand – og synge «Ja, vi elsker» på samme tidspunkt, sa han.

