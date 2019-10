Tirsdag kveld var det første avgang med «SJ Nordlyståget» mellom Narvik og Abisko i Kiruna kommune i Sverige.

– Formålet er å la internasjonale turister få oppleve nordlyset på en herlig måte, sier Jan Kyrk, «affärschef» i SJ.

Av den grunn var det varslet avgang fra Narvik klokka 19.05 med ankomst i Abisko klokka 22.20, og retur tilbake til Narvik klokka 01.17.

Som Dagsavisen skrev 27. september, har også det nye togselskapet Arctic Train planer om togreiser rettet mot ferie- og fritidsmarkedet på den 42 kilometer lange Ofotbanen.

– Mer og mer populært

– Vi har tre togsett som står klare og kunne ha startet våre opplevelsesbaserte togturer i dag, fortalte markedssjef Bjørn Ekrem i Arctic Train, til Dagsavisen da.

Enn så lenge mangler de siste tillatelsene fra Statens jernbanetilsyn, men Arctic Train håper at de vil komme tidsnok til at første avgang kan gå før jul.

– Tog blir mer og mer populært og trendy. Det treffer en nerve, uttalte Ekrem om bakgrunnen for satsingen.

Også spektakulære naturopplevelser, nordlyset inkludert, og det at Narvik har et økende antall anløp av cruiseskip, gir Ekrem tro på at Arctic Trains planlagte avganger kan bli en stor suksess.

Tirsdag var det cruiseskipet Queen Elizabeth, som rommer 2.081 passasjerer og et mannskap på 1.005, som anløp Narviks splitter nye kai. Denne sentrumsnære kaien er spesialdesignet for å kunne ta imot selv de største cruiseskipene.

Ofotbanen og Narvik er for øvrig ikke et nytt bekjentskap for SJ. Togselskapet har to daglige avganger og ankomster til Narvik. For den som for eksempel vil ta turen til Stockholm derfra, venter en togtur på 18-20 timer.

– I tillegg til de daglige avgangene har vi nå planer om ulike utfluktstog, forteller Kyrk.

Les også: Britiske Go-Ahead ble slaktet i undersøkelse – vant kontrakt for å kjøre tog i Norge

– Store ambisjoner

– Vi har store ambisjoner om å utvikle togturismen i landets nordligste deler, fortsetter Kyrk.

– Første skritt i SJs turistsatsing ble tatt i 2018 med innføringen av sommertog Narvik-Kiruna-Narvik. Sommertogene kjører i juli, august og september, og har avgang fra Narvik om kvelden med retur morgenen etter fra Kiruna. Nå tilføyer vi Nordlyståget.

Over 200 personer forhåndsbestilte den aller første avgangen med nordlystoget. Det er Kyrk godt fornøyd med.

De neste avgangene med nordlystoget går 24. november og 3. desember, i forbindelse med nye anløp av store skip til Narvik havn.

– Den nye kaien som ligger veldig sentralt i Narvik og i tillegg kan ta imot alle typer fartøyer, kommer til å innebære betydelig flere anløp i året. Vi har til hensikt å møte dette med enda flere turisttog, for eksempel daglige tog til riksgrensen, Abisko og Kiruna, sier Kyrk.

Les også: Åpner Norges lengste togrute