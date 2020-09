Oslo tingrett begrunner at de vil løslate mannen med at det ikke er overveiende sannsynlighet for bevisforspillelse dersom han løslates. Retten viser til at siktede har samarbeidet godt med PST, og at elektroniske beslag framstår som mer sentrale bevis enn vitneavhør.

Påtalemyndigheten har anket kjennelsen, og siktede er ilagt brev- og besøksforbud mens anken blir behandlet i lagmannsretten, ifølge E24.

Siktelsen mot mannen er også utvidet fra forrige fengslingsmøte til å omfatte grov korrupsjon.

Kommentar: Strengere straffer – men for hvem?

Forsvarer: Riktig og grundig kjennelse

Fra før er mannen siktet for brudd på straffeloven paragraf 123 og 124, som omhandler henholdsvis avsløring av statshemmeligheter og grov avsløring av statshemmeligheter.

Mannens forsvarer, advokat Marianne Darre-Næss, sier til avisen at hun anser kjennelsen som «riktig og grundig». Når det gjelder den utvidede siktelsen opplever hun ikke det som dramatisk.

– Jeg opplever ikke at det ligger noe dramatikk i det. Dette bygger på det samme bevismaterialet som det han allerede var siktet for, sier hun.

Erkjenner ikke straffskyld

Det var lørdag 15. august at mannen i 50-årene ble pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) på en restaurant i Oslo. Han var da sammen med det PST mener er en russisk etterretningsoffiser.

Mannen var ansatt i DNV GL (tidligere Det Norske Veritas), hvor han jobbet med materialteknologi og 3D-printing innenfokr olje- og gassfeltet.

Siktede har ikke erkjent straffskyld, men har i avhør innrømmet at han har fått penger for å gi informasjon.