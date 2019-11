Brian Cliff Olguin / FriFagbevegelse

Thomas har vært lam fra livet og ned siden en stygg innebandyulykke i 2008 og er derfor rullestolbruker. Han lever likevel et aktivt liv og har vært parautøver i grenene alpintkjøring og kjelkehockey. Med sistnevnte var han med på å vinne bronse i OL i 2010. I dag er han maskinfører på fulltid.

– Hvordan begynte du som maskinfører?

– Han jeg delte rom med i kjelkehockeylandslaget kjørte gravemaskin og foreslo at jeg skulle ta turen nordover til Helgeland og prøve, forteller Thomas.

Han hadde allerede maskinførersertifikat fra sin tid i forsvaret. Så da var det å finne ut hvordan enklest mulig komme seg inn i gravemaskinen.

Hytta/førerhuset kan heves og senkes ved hjelp av par ekstra spaker. Thomas er veldig fornøyd med den ombygde gravemaskinen. Foto: Brian Cliff Olguin

Rampe og sekshjuling

– Jeg begynte å bruke en aluminiumsrampe og kjørte bare sekshjulingen rett opp til førerhuset. Så dro jeg meg inn med armene, sier han som om det var verdens enkleste manøvrering. Det viste seg at det gikk så greit at etter et halvt år tikket det inn et jobbtilbud på Tomma, ei øy utenfor Sandnessjøen.

– Da var det bare å hive seg rundt, sier Thomas og ler.

Siden han er fra Fredrikstad, ble det en pendlertilværelse og turnusordning med to uker på og to uker av. I lengden ble 18 timer pendling hver vei litt mye og Thomas ønsket seg en arbeidsplass nærmere hjemmet, så han begynte å søke.

Han kom på intervju hos anleggsentreprenør Isachsen og overbeviste dem om at han var riktig person for jobben.

HR-leder i Isachsen anlegg, Gry Lene Kløvstad, husker godt at Thomas gjorde et godt inntrykk under intervjuet. De hadde også sett en video av ham i arbeid og skjønte at dette var en løsningsorientert mann.

Skryter av Nav

Men metoden med rampe og sekshjuling egner seg best når gravemaskinen står fast et sted. Eksempelvis på pukkverket hvor Thomas hadde jobbet før.– Vi i Isachsen er avhengige at våre maskin­førerer er fleksible og kan jobbe i grøfta om det trengs.

Derfor begynte Isachsen å se etter løsninger som kunne forenkle Thomas’ arbeids­hverdag. Spesielt viktig var framkommelig­heten til og fra gravemaskinen. De tok kontakt med Nav og hjelpemiddelsentralen Østfold og hørte om de kunne inngå et samarbeid.

– Vi kunne ikke vært mer fornøyd over dialogen med Nav og de fortjener masse skryt, sier Kløvstad. Nav var raske i responsen og kunne ta ombygningskostnadene hvis Isachsen skaffet gravemaskin.

– Hvor mye koster ombygging av denne typen?

– 1,5 millioner kroner pluss moms.

Ved første øyekast skiller ikke den oransje Hitachi 300 seg fra andre maskiner i landskapet, men så løsriver førerhuset seg fra resten av gravemaskinen.

– Så vidt jeg vet, så finnes det én til i Norge, sier Thomas.

Nede på bakkenivå blir det mer tydelig hvor praktisk denne funksjonen med hev- og senkbar hytte er for maskinførere som Thomas. Førerhuset, også kalt «hytte» i annlegsbransjen, er fysisk helt nede på bakkeplan. Hvilket betyr at maksinførere kan trille en rullestol helt inntil for å så komme seg inn på egen hånd.

Mindre slitasje

– Du klarte deg før med rampe og sekshjuling, på hvilken måte er dette annerledes?

– Jeg kan nå på mye enklere vis komme meg inn og ut og jeg er ikke avhengig at maskinen skal stå fast et sted eller en rampe. Det gir også kroppen min mindre slitasje, sier Thomas som har planer om å fortsette å være arbeidsfør i mange år.

– Hva er det beste med jobben din?

– Det er ikke én dag som er lik den forrige og så må jeg si at jeg er evig takknemlig for å kunne være i jobb. En skal ikke ta slik for gitt, avslutter Thomas før han må tilbake og grave i landskapet som skal bli et lageranlegg.

Hev- og senkhytta er praktisk for rullestolbrukere som Thomas Jacobsen. Foto: Brian Cliff Olguin