Terrordømt Krekar-kontakt kan likevel utleveres

Mannen ble i fjor sommer dømt til ni års fengsel i Italia for å være en del av mulla Krekars internasjonale terrornettverk. 43-åringen var, som Krekar, ikke til stede selv under rettssaken i Italia.

Han mener selv at den italienske dommen ikke er riktig, og han har motsatt seg utlevering til Italia.

Oslo tingrett konkluderte i forrige uke med at vilkårene for verken varetektsfengsling eller utlevering var oppfylt, og påtalemyndigheten anket umiddelbart. Lagmannsretten mener nå at mannen kan utleveres, samt at det er grunnlag for å varetektsfengsle 43-åringen i opptil fire uker.

– Lagmannsretten tilføyer at den italienske dommen – avsagt in absentia – fremstår med en tilstrekkelig grundig vurdering av sakens beviser. Ettersøkte har hatt mulighet til å ta til motmæle under de italienske rettsforhandlingene uten å benytte seg av denne adgangen, heter det i kjennelsen.

Mannen ble i forrige uke pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) utenfor sitt hjem i Østfold. Bakgrunnen var en arrestordre i sommer fra italienske myndigheter for å få ham utlevert til Italia.

Norge mottok i fjor sommer en lignende arrestordre fra Italia. Denne ledet imidlertid ikke til pågripelse fordi mannen som norsk statsborger ikke kunne utleveres etter gjeldende regelverk. I november inngikk Norge imidlertid inn i en ny europeisk avtale med nye utleveringsregler som muliggjør utlevering.

