Feilen berørte 1,3 millioner mobilabonnenter, skriver Digi.no, som avslørte feilen høsten 2019.

Telenor fikk etter dette raskt rettet opp i systemet og beklaget hendelsen. Datatilsynet valgte å opprette egen tilsynssak, som nå er ferdig behandlet.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

– Datatilsynet mener at Telenor Norge AS ikke har iverksatt tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å verne personopplysningene som formidles gjennom talepostkassefunksjonen, opplyser kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl.

Årsaken til den mildere reaksjonen er at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har ilagt Telenor et gebyr på 1,5 millioner kroner for brudd på ekomloven. Telenor var uenige i vedtaket, men betalte gebyret i vår.