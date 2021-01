Studiene bygger på svar fra 4.500 deltakere fra en rekke land, skriver Videnskab.dk.

– Risikoen for at du har covid-19 ved plutselig tap av lukt, er så stor at man bør betrakte seg selv som smittet inntil det motsatte er bevist, sier lege Alexander Wieck Fjældstad på Aarhus Universitet.

I tillegg til luktesansen mister mange koronapasienter også smakssansen og resten av berøringssansen i munnen.

Studiene vise at halvparten av pasientene ikke hadde fått luktesansen tilbake 40 dager etter sykdommen.

