– Hvis jeg skulle tiltre som styremedlem (trustee) i AKO Foundation etter at jeg har sluttet i Norges Bank, er det viktig å understreke at jeg ikke vil få noen personlige eier- eller utbytterettigheter i AKO Capital. Jeg vil i så fall være en del av et styrekollegium med et felles ansvar for stiftelsens virksomhet, skriver Tangen i en epost til Dagens Næringsliv.

Mandag sa Tangen at han vil selge seg helt ut av AKO Capital, og at han overdrar sin eierandel og utbytterettigheter til den veldedige stiftelsen AKO Foundation. Det skjedde etter at prosessen der Tangen ble ansatt som oljefondssjef fikk kritikk fra Norges Banks representantskap og fra Stortingets finanskomité.

Jussprofessor Beate Sjåfjell ved Universitetet i Oslo mener det er viktig at Norges Banks representantskap setter seg inn i avtaleverket, når det kommer.

– Hva slags tilknytning skal Tangen ha til stiftelsen? Hvem skal forvalte stiftelsen? Styremedlemmene der bør ikke ha en nær tilknytning til Tangen, sier Sjåfjell til DN.

Alle styremedlemmene i AKO Foundation har dag nære bånd til Tangen, ifølge den nåværende avtalen med Norges Bank. I styret sitter Henrik Syse, som er en mangeårig venn av Tangen, i tillegg til Tangens kollegaer David Woodburn og Nicola Staples.