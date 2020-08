Sylvi Listhaug etter angrep på Sian-leder: – På vei mot svenske tilstander

Det oppsto uroligheter da den islamfiendtlige gruppen Sian (Stopp islamiseringen av Norge) holdt en markering på Festplassen i Bergen lørdag formiddag.

Sian-lederen ble angrepet og skadd, og 15 personer ble anholdt av politiet etter sammenstøtene. Tre personer er siktet for angrepet på Thorsen.

Les også: 15 personer anholdt i forbindelse med Sian-markering i Bergen

Sian-leder Lars Thorsen tas hånd om av politiet etter at han ble angrepet på Festplassen i Bergen lørdag. Foto: Eivind Senneset / NTB scanpix

– Selv om de aller fleste av oss ikke er enige i hva Sian står for, så har de sin fulle rett til å ytre sine meninger. Det at personer i Norge går til fysisk angrep på folk som bruker en av de grunnlovsfestede rettighetene våre, nemlig ytringsfriheten, er totalt uakseptabelt, sier Sylvi Listhaug.

Bilder fra Festplassen viser at Sian-lederen geleides bort av politiet fra podiet mens det ser ut som han blør fra hodet.

– I Norge er det lov til å si negative ting om profeten Muhammed. Det at ungdom går til angrep på personer for å ytre slike lovlige ytringer, da får jeg følelsen av at vi er på vei mot svenske tilstander, uttaler Listhaug.

Politiet holder en person etter at det oppsto uroligheter under en Sian-markeringen på Festplassen i Bergen lørdag. Foto: Eivind Senneset / NTB scanpix

Les også: Politiet i Bergen i ekstra beredskap etter Sian-demonstrasjon

De tre personene som er siktet for angrepet på Sian-lederen er nå løslatt. Alle tre er avhørt av politiet.

– Vi etterforsker saken videre og så blir det gjort en påtalemessig vurdering, sier vakthavende jurist Øyvind Rune Bjerkås i Vest politidistrikt til NRK.