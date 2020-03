– Det er en fallende kurve. Vi merker at vi har flere ledige sengeplasser. Det tar vi som et varsel om at noe er i gjære, sier overlege Guri Hagberg på seksjon for hjerneslag ved Ullevål sykehus til NRK.

Sykehuset har det samme tilbudet til akutt syke pasienter som før.

Klinikksjef for medisin ved Sykehuset i Østfold, Volker Moræus Solyga, tror blant annet at mange ikke vil belaste helsevesenet eller er redde for å bli smittet av koronaviruset.

– I tillegg kan det spille inn at mange er hjemme og tar det med ro. Da kan det hende noen sykdommer ikke forverres på samme måte som ellers, som for eksempel lungesykdommer.

St. Olavs hospital i Trondheim er også bekymret for at folk som virkelig trenger hjelp, vegrer seg for å ta kontak. Sykehuset understreker at de har god beredskap og kapasitet.

