Sverige frykter stengt grense helt til påske

– At grensa vil åpne før påske, er det ingen som tror. For hver dag som går, blir situasjonen i Strömstad bare verre og verre, sier han til NTB.

Han og resten av kommunestyret i den svenske grensebyen stålsetter seg nå for en arbeidsløshet som kommer til å klatre til rundt 20 prosent på nyåret.

Usynlig mur

Fra å være en strek over asfalten har grensa mellom Norge og Sverige blitt en usynlig mur på grunn av innreisekarantenen. Hanssons gjentatte bønner til Norge om å lette opp på karantenereglene, er ikke blitt hørt. Nå tror han det først vil skje etter påske neste år, som starter 29. mars.

– Det er fortvilende. Mange familier vil miste hele sin inntekt. Det vil skape store sosiale problemer, sier Hansson.

– Det gjør vondt i hjertet, særlig nå før jul.

Norske myndigheter sier til NTB at de ikke har noen formening om når det igjen blir tillatt med fri ferdsel over grensa.

– Karantenereglene blir oppdatert fortløpende og kan endre seg raskt. Det er for tidlig å si noe på nåværende tidspunkt om hvordan situasjonen vil være rundt påske, sier statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H).

– Det finnes en grense

Strömstad lever stort på inntekter fra norske handlende og turister. Men supermarkedet på Nordby, Sveriges største, har mistet opp mot 95 prosent av omsetningen. Den gigantiske parkeringsplassen utenfor senteret ligger øde.

Senterleder Ståle Løvheim forsøker å holde motet oppe.

– Finnes det en grense for hvor lenge dere kan vente?

– Jeg har valgt ikke å tenke de tankene, men heller ha fokus på hva vi skal gjøre når vi åpner. Men det er klart, et sted der ute finnes det en grense.

Glitrende lys

I Halden noen kilometer unna er situasjonen den diametralt motsatte. Der stråler julelysene om kapp med handelsstanden, som kan juble over stadig nye salgsrekorder.

Allerede i uke 47 ble hele fjorårets omsetning tangert.

– Det er helt sykt. Vi har jo alltid trodd at grensehandelen utgjorde mye. Men nå vet vi, sier senterleder Britt Brattli.

På Vinmonopolet har omsetningen økt med 200 prosent, forteller butikksjef Anneli Christiansen.

Ansetter nye

– Vi har måttet ansette fem nye. Det er ganske morsomt nå, smiler hun.

Målt i liter er omsetningen nesten tredoblet fra i fjor. I desember regner Christiansen med at de vil selge over 88.700 liter øl, vin og sprit mot 29.400 liter på samme tid i fjor.

– Det er helt utrolige tall, sier hun.

I Strömstad la nordmenn igjen nesten 2 milliarder kroner på Systembolaget før pandemien. Nå er det alt annet enn travelt.

– Vi har flest kunder i hele Sverige, men ikke nå lenger, konstaterer butikksjef Alexander Johansson med tilkjempet ro.

Håper på åpning

Men også i Halden har grensestengingen hatt sin pris. Minst 200 av byens innbyggere som jobber i svenske butikker, har mistet jobben.

Noen av dem har fått ny jobb i Halden, men langt fra alle.

– Per i dag er det 88 ledige jobber i Halden og 1.137 arbeidssøkere. Det sier seg selv at dette ikke går opp, sier leder for Nav i Halden og Aremark, Jon Harald Thorsås.

Til tross for en jublende handelsnæring håper de fleste i Halden at grensa snart vil åpne igjen.

– Svenskene er vårt broderfolk og har alltid vært det, slår Halden-ordfører Anne-Kari Holm (Sp) fast. Da grensa stengte i vår, tenkte hun det ville vare i bare noen måneder.

– Vi ante jo ikke da at det ville bli en katastrofe for Strömstad, sier hun.

Spirende håp

Hva som vil skje når grensa åpner, gjenstår å se. I Halden spirer håpet om at endrede kjøpevaner og avgiftslettelser på blant annet alkohol og tobakk vil dempe noe av handelslekkasjen til Sverige.

– Kanskje folk er blitt mer bevisste på at ved å handle i Halden, så beholder vi flere arbeidsplasser, sier Holm optimistisk.

Svenske handelsfolk tror derimot ikke avgiftslettelsene vil ha mye å si. Prisene er uansett mye lavere i Sverige, påpeker samtlige NTB/TT har snakket med.

