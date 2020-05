– Det siste året har vært krevende for partiet vårt. Det har vært mye persondiskusjoner, spekulasjoner og lekkasjer. Det har ikke vært kjekt for noen, minst av alt for oss som har stått midt i det, sier Rotevatn i en video han la ut på sin Facebook-side onsdag morgen.

Der begrunner han hvorfor han for første gang åpent sier at han stiller som lederkandidat.

– Partiet skal velge en ny leder, og da trenger vi en god prosess. Vi trenger en åpen diskusjon om hvor vi står, hvor vi skal, og hvem som skal lede oss dit, sier han.

Rotevatn er i dag klima- og miljøminister.

Nåværende Venstre- leder Trine Skei Grande har varslet at hun går av på Venstres landsmøte, som skal holdes til høsten.

Unge Venstre har tidligere foreslått Rotevatn som ny partileder. Men utfordrerne er mange. Både kulturminister Abid Raja, næringsminister Iselin Nybø og kunnskapsminister Guri Melby er pekt på som kandidater til ledervervet.

