Torsdag varmet Erna Solberg, Siv Jensen, Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum opp til jul hos NRK. Med julegensere og hodepynt spilte de fire inn et innslag som kan ses lille julaften, og flere av partilederne har delt bilder av innspillingen i sosiale medier.

Blant dem statsminister Erna Solberg (H), som skriver:

«Hva er best av pinnekjøtt og ribbe? Kjør debatt!», skriver Solberg, og avslører at svaret fra de fire kommer på lille julaften.

Hva er best av pinnekjøtt og ribbe?! 🐖🐑🎅🏻 Kjør debatt! Svaret vårt får du på NRK Kvelden før kvelden! Siv Jensen, Jonas Gahr Støre, Trygve Slagsvold Vedum Publisert av Erna Solberg Torsdag 10. desember 2020

Moria og 18-åring

Men i kommentarfeltet under Solbergs innlegg er det ikke bare svar på hvilken kjøttrett folk foretrekker. Mange trekker heller fram barna som skal hentes fra Moria-leiren på den greske øya Lesvos eller 18 år gamle Mustafa Hasan fra Asker, som må forlate Norge.

«Hva jeg liker best? Jo, det hadde vært at barna fra Moria ble henter hit snarest. Og at Mustafa og barn i hans situasjon fikk bli her i landet! Medmenneskelighet- DET er det som smaker best til jul.» skriver en.

«Jeg ønsker at Mustafa Hasan, du vet Askergutten som dere vil kaste ut på syltynt grunnlag får bli i Norge sånn at han gjøre ferdig vgs, studere til det han vil bli, leve et godt liv i Norge og spise pinnekjøtt hver eneste jul.» følger en annen opp med.

De er ikke aleine, og blant de over 2000 kommentarene som så langt har kommet inn, er det flere som går ut mot spørsmålet statsministeren stiller.

«Det er mange andre og viktigere spørsmål å stille, og svare på nå, Erna Solberg.» skriver en av dem.

– Makt er ansvar

Ressursgruppa Evakuer barna fra Moria skriver i en e-post til Dagsavisen at de «nå konstaterer nok en gang at vår statsminister og regjering er i fullstendig utakt med folket»

– Politikere har makt. Og med makt kommer ansvar. Til å sette de viktige sakene på kartet. Som å ivareta det vi opplever som grunnleggende verdier i Norge - medmenneskelighet og støtte til de som strever. Både hjemme og ute. Dere kunne jo heller bestemme dere for å hente barna fra Moria! sier Katrin Glatz Brubakk.

Hun er barnepsykolog og en av initiativtakerne bak oppropet «Evakuer barna fra Moria», og har selv vært i leiren flere ganger. Hun er nå på plass i den midlertidige leiren som er satt opp etter at Moria brant ned i september.

Ressursgruppa understreker at de ikke har bedt noen om å kommentere på Solbergs-innlegg.

Mennesker på flukt fra flammene da Moria-leiren bran i september i år. Foto: Petros Giannakouris/AP/NTB

Kommenterer alltid

Statssekretær Rune Alstadsæter ved Statsministerens kontor skriver i en melding til Dagsavisen at mange aksjonsgrupper er svært aktive på Facebook, og at det er godt synlig i kommentarfeltene til landets politikere.

– De skriver kommentarer om sine saker uavhengig av hva politikerne poster. Innvandringspolitikk engasjerer mange mennesker og aksjonsgrupper; både de som vil ha mer liberal og de som ønsker en strengere politikk. Vi ser dette på flere saksområder, og en av de sterkeste aksjonene de siste årene var den mobilisering som ble gjort mot FNs migrasjonsplattform, sier Alstadsæter om kommentarene under Solbergs innlegg og kritikken fra ressursgruppa.

– Vi må forvente å ta imot kritiske innspill, men vi forventer alminnelig folkeskikk. All form for rasisme og grove krenkelser vil bli slettet, fortsetter han.

Brant ned

Rundt 12.000 asylsøkere sto plutselig uten noe sted å bo da Moria-leiren på den greske øya Lesvos brant ned i september. En del ble overført til det greske fastlandet, mens over 7000 er overført til en midlertidig leir på øya. Forholdene der er enda verre enn i Moria, advarer organisasjoner.

Regjeringen sa etter brannene at den vil ta imot 50 asylsøkere fra Hellas og Moria. De har stilt flere krav, og regjeringen har tidligere fått kritikk for at det tok for lang tid.

Fredag kom beskjeden at flyktninger fra Moria-leiren nå er plukket ut av Hellas for relokalisering til Norge, skriver VG. De første 30 flyktningene er trolig på plass i januar, sier Venstre-leder Guri Melby og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad.

– Vi har fått en liste med navn fra Hellas. Til nå har saken vært i greske myndigheters hender, og vi har presset på for en avklaring, sier kunnskaps- og integreringsminister Melby til avisa.

Over 100.000 signaturer

Den andre saken flere i kommentarfeltet trekker fram, handler om 18 år gamle Mustafa Hasan. Han må forlate Norge innen 28. desember. Saken har skapt stort engasjement, og over 100.000 har skrevet under på en kampanje om at han må få bli. SV mener Norge må se på saken på nytt.

Mustafa Hasan viser fram underskriftene for saken sin til SV-leder Audun Lysbakken. Foto: Terje Bendiksby/NTB

Mustafa var ett år da han og familien kom til Norge fra Jordan i 2008 og fikk midlertidig oppholdstillatelse. Etter fire år ble den trukket tilbake, og de fleste familiemedlemmene ble sendt ut av landet. Storebror Abdel (19) har på sin side fått innvilget opphold.

