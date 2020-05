– Det er bra at regjeringen nå sier den vil hjelpe, sier Andersen til NTB.

Hun er likevel kritisk til regjeringspartienes betingelse om at minst åtte–ti andre europeiske land må ha hentet ut asylsøkere fra Moria-leiren og andre leirer i Hellas før Norge gjør det samme.

– Nå er det mange europeiske land som har sagt ja. Hellas har bedt oss, EU har bedt oss, FN har bedt oss. Vi vet at det er krise i disse leirene, og vi vet at vi kan hjelpe. Så jeg må si at jeg er veldig skuffet over både regjeringen og over Venstre og KrF, sier Andersen.

SV-politikeren mener regjeringen i praksis legger beslutningen over i andre lands hender.

– Det må jeg si jeg mener er svakt, sier hun.

«Uten ryggrad»

MDG-leder Une Bastholm kaller regjeringens Moria-løsning et «uforståelig kompromiss uten ryggrad».

– Dette sier verken om, når eller hvor mange barn Norge skal ta imot, sier hun til NTB.

Hun viser til at barna har behov for at Norge henter dem ut fra de overfylte leirene.

– Norge har høy kapasitet og vilje i kommunene til å ta imot dem. I tillegg vet vi at mange andre europeiske land har gjort vedtak om å ta imot barn, og at apparatet for både utvelgelse og evakuering er på plass i leiren, sier MDG-lederen.

Ap fornøyd

Aps innvandringspolitisk talsperson Masud Gharahkhani mener regjeringspartiene har funnet en god løsning i Moria-saken.

– Det er bra at det nå kommer en løsning fra regjeringen, sier Gharahkhani til NTB.

– Løsningen er god, fastholder han.

Gharahkhani har derimot ikke mye pent å si om prosessen. Han mener regjeringspartiene kunne ha løst saken for flere uker siden.

– Regjeringen trenger jo egentlig ikke komme til Stortinget for å inngå slike avtaler. Årsaken til at vi har fått denne usikkerheten, er at det har vært komplett kaos og uenighet internt i regjeringen, sier han.

– Dum politikk

Frp er skuffet over løsningen regjeringspartiene har funnet fram til for å hente asylsøkere fra Hellas. Partiet anklager Høyre for å vingle.

– Dette er vingling fra Høyre som skuffer meg, for de vet at det ikke er fornuftig, at det er en dum politikk. De gjør det bare for å tekkes samarbeidspartnere og av andre hensyn enn å hjelpe, sier Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Engen-Helgheim.

– Dette har vi prøvd før, det ble bare verre. Flere ender opp i lidelse og nød, flere blir lokket ut på en farlig reise. Det vet de ansvarlige partiene som H og Ap, hevder Helgheim.

– Begynner å bli lei

– Vi burde tenke på det som hjelper mest, og det er ikke å hente asylsøkere med tvilsomt beskyttelsesbehov til Norge, mener han.

Helgheim sier det er andre i partiet som gjør overordnede strategiske vurderinger om dette skal få noe å si for Frps forhold til regjeringen og eventuelt andre saker regjeringen vil søke støtte for. Men han sier det er krevende å forholde seg til et Høyre som han mener vingler.

– Høyre har lovet at de skal stå fast på Granavolden og at det ikke skal komme noen oppmykinger i innvandringspolitikken. Begge deler har de brutt en rekke ganger. Det er klart vi begynner å bli lei av det, sier Engen-Helgheim.

– Tvilsomt beskyttelsesbehov

Han mener de som reiser til Hellas, ikke har reelt beskyttelsesbehov og avviser at Norge har et ansvar for å bistå de søreuropeiske landene.

– Å hente asylsøkere er noe helt annet enn å hente kvoteflyktninger, fordi asylsøkere som var trygge i Tyrkia, har et tvilsomt beskyttelsesbehov, sier han.