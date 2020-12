18 år gamle Mustafa Hasan har fått beskjed om å forlate landet innen 28. desember. Utlendingsnemnda (UNE) peker på at moren oppga feilaktig nasjonalitet da de kom til Norge i 2008.

Men SV mener saken til søsknene Abbas og Fozia Butt, som etter elleve års kamp fikk medhold i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i 2012, er svært lik Mustafa-saken. Det skriver VG.

– Regjeringen må våkne. Mustafa Hasans sak er svært lik en sak hvor Norge ble felt i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Norge er bundet til å følge den dommen i lignende saker. Nå krever SV at justisministeren engasjerer seg i saken, skriver SV-leder Audun Lysbakken på Twitter med henvisning til VG-saken.

EMD i Strasbourg mente en utvisning av søskenparet etter 17 år i Norge ville innebære et brudd på deres menneskerettigheter.

SV mener sakene er tilsvarende og vil i Stortinget kreve at justisminister Monica Mæland (H) tar ansvar og følger pålegg fra den europeiske domstolen.

En underskriftskampanje for å hindre at Mustafa blir sendt ut av landet har samlet over 100.000 signaturer, og søndag viste demonstranter sin støtte utenfor Stortinget og krevde at 18-åringen får bli i landet. I demonstrasjonen var også nasjonale og lokale politikere.

I et svar til MDG-leder Une Bastholm skrev Mæland nylig at hun har stor forståelse for at utlendingssaker som omhandler barn med lang oppholdstid i Norge, vekker engasjement.

– Saken har vært behandlet av både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Begge instanser ga Utlendingsnemnda medhold i at deres vedtak var gyldig. Anke til Høyesterett ble ikke tillatt fremmet, skrev Mæland videre.