Sist søndag kom regjeringen med nye og strengere nasjonale smittevernstiltak. Allerede sist lørdag ble det kjent at all undervisning og alle planlagte arrangementer ved alle universiteter og høyskoler, må gjennomføres digitalt frem til 18. januar.

Da Norge stengte ned i mars i fjor, stengte også alle studiesteder fullstendig. Denne gangen er ikke tiltakene fullt så strenge. Nå holder biblioteker og lesesaler åpent. Det er likevel en følelse av «lock-down» som hviler over campus i Pilestredet der Oslomet holder til.

Studiene starter ikke for fullt før i neste uke, men på biblioteket i første etasje sitter det to studenter.

– Jeg er ganske sliten, men jeg har eksamen på torsdag, sier Omid Mohammadi (27).

Omid Mohammadi har siste innspurt frem mot eksamen på torsdag. Foto: Selma Moren.

Har gått ned flere karakterer

Han studerer ergoterapi på Oslomet, men studerer også programmering på et annet universitet. Han forteller at han har gått ned flere karakterer etter at all undervisningen ble digital og alle eksamener ble hjemmeeksamener da pandemien slo til i mars. Han opplever at kravene er høyere med den nye eksamensformen, fordi studentene har tilgang på pensum underveis.

Eksamenen Mohammadi nå leser til skulle egentlig vært en praksiseksamen på sykehus, men den ble gjort om til muntlig eksamen over Zoom. Det tærer på motivasjonen hans.

– Motivasjonen min bærer preg av tilstanden vi er i. Det var en forferdelig overgang da koronaen kom. Jeg synes det er vanskelig når all undervisningen er digital, sier han.

Han synes det er mer krevende å følge med i en Zoom-forelesning enn i en vanlig fysisk forelesning og han savner å kunne diskutere fysisk med sine medstudenter. I tillegg klarer ikke foreleseren å følge opp alle de 70 studentene som deltar i forelesningene, og det er ikke et like stort rom for å stille spørsmål, forteller Mohammadi.

– Da vi hadde fysisk oppmøte, hadde vi fem timer forelesning hver dag. Nå har vi kun to. Det er fordi studentene deltar mindre og stiller færre spørsmål, og vi får kortere pauser, sier han og legger til:

– Jeg får mindre faglig progresjon av å ikke kunne diskutere det jeg leser.

Overfladiske forelesninger

Også studenten Eirin Martina Berg (24) som studerer utviklingsstudier er i gang med et nytt semester etter en lang ferie. Hun synes det er tungt å komme i gang igjen, og hadde håpet at tiltakene skulle løsne litt dette året.

– Det er kjipt. De digitale forelesningene er litt overfladiske, sier hun til Dagsavisen.

Hun er likevel takknemlig for at det i denne nedstengingen er lov å bruke biblioteker og lesesaler.

– Jeg klarer ikke å konsentrere meg hjemme, så det er veldig positivt at jeg kan sitte her, sier hun.

Eirin Martina Berg er glad for at det er mulig å lese på biblioteket på Oslomet. Foto: Selma Moren.

Ingjerd Ødemark (47) er bibliotekar på Oslomet. Hun opplever at studentene har satt stor pris på å kunne komme seg ut av hybelen sin for å lese.

– Det kan se ut som det er veldig viktig for studentene at vi fortsatt holder åpent. Flere sitter her til og med i helgene, sier hun.

Sovnet under forelesning

Helt innerst i den stengte kantinen sitter det tre jenter og leser. De er alle sykepleierstudenter, to av dem ved Diakonhjemmet og en ved Oslomet.

– Oppfølgingen vi får er dårligere når all undervisningen er digital, sier Laila El Gattassi (21).

– Vi er 90 stykker i forelesning, noen ganger 150, så det er vanskelig for læreren å følge opp alle over skjerm, legger hun til.

Venninnene Mona Chaaboun (21) og Chaime Bouiri (20) er enige med henne.

– I går klarte jeg å sovne under en Zoom-forelesning. Det er kjedelig og veldig demotiverende. Jeg savner skolebenken, sier Chaaboun.

De opplever ofte at studenter ikke tør å ta ordet på Zoom, eller forlater forelesningen.

– I en fysisk forelesning blir du nødt til å svare hvis læreren stiller deg et spørsmål. På Zoom er det bare å skru av lyden eller forlate forelesningen. Man får for mye frihet, sier Bouiri.

Universitetet bærer preg av tomme klasserom og lesesaler. Foto: Selma Moren.

– De mister en viktig læringsarena

Diakonhjemmet er en del av VID vitenskapelige høgskole. Prodekan på fakultet for helsefag, Torhild Bjerkreim, forstår at studentene ikke synes digital undervisning og veiledning er like engasjerende som læringsaktiviteter på campus.

– God læring skjer i et sosialt samspill mellom lærere og studenter. Når alt digitaliseres, mister studentene en viktig læringsarena, skriver hun i en e-post til Dagsavisen.

Bjerkreim mener likevel at høyskolen strekker seg langt for å møte studentene mer enn normalt gjennom digital veiledning og ved å gi god informasjon i alle tilgjengelige kanaler.

– Det har vært en bratt læringskurve for mange lærere som må håndtere nye tekniske utfordringer og på kort tid utvikle nye digitale undervisningsopplegg. Kapasiteten på digital undervisning har ikke alltid vært god nok, selv om viljen til å få til dette på nye måter er tilstede. Samtidig opplever også høgskolen at mange studenter er godt fornøyd og har nådd de læringsutbytter de skal innen de ulike emnene, skriver hun.

Føler seg heldige

De tre jentene har alle testet hjemmekontor, men trives best på skolen. Hjemme skjer alt på et sted.

– Plutselig begynner jeg å vaske klær, ta oppvasken eller spise under en forelesning, sier Bouiri.

Jentene var venninner før de begynte å studere. Det er de glad for i dag. De velger å møtes fysisk som et tiltak for å unngå ensomhet. Chaaboun kjenner flere som har droppet ut av studiet på grunn av pandemien.

– Vi er veldig heldige, men det vet vi at ikke alle er.

Jentene er glade for at de har hverandre under den sosiale nedstengingen. Foto: Selma Moren.

Forstår studentenes frustrasjon

Prorektor for utdanning ved Oslomet, Nina Waaler, sier til Dagsavisen at hun har full forståelse for studentenes frustrasjon og bekymring. Samtidig forstår hun også at myndighetene velger å stramme inn.

– Den store bekymringen, som økte i høst da vi så at dette kom til å vare en stund, er den psykososiale helsen til studentene. Derfor har vi blant annet valgt å holde campus oppe, så de kan møtes der og jobbe, selv når alt skjer digitalt, sier hun.

Oslomet vedtok allerede før jul at all undervisning i januar ville foregå digitalt.

– Men vi strekker oss langt og jobber på spreng både i toppledelsen og blant foreleserne med å sørge for at studentene opplever en forutsigbarhet, både med undervisningen og med eksamen, sier Waaler.

