I ordningen reduseres arbeidsgivers lønnsplikt til to dager, og kompensasjon til permitterte sikres i 18 dager etter at arbeidsgiver har betalt for de to første dagene. Ordningen gjelder alle som berøres av kuttet i arbeidsgiverperioden.

– Det betyr at også permitterte som ikke har rett til dagpenger, slik som studenter, vil få lønnskompensasjon i 18 dager, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

Ytelsen gis ikke for arbeidsdager, men for fem dager i uka. Pengene vil utbetales de første 18 ukedagene etter at arbeidsgiverperioden er avviklet. (NTB)

