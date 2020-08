– En dempet fadderuke er en veldig god investering for å slippe å sitte alene med digital undervisning på hybelen resten av høsten, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) på regjeringens pressekonferanse tirsdag.

Han mener diskusjonen om hvorvidt fadderukene må stanses eller ikke for å hindre smittespredning, trenger nyansering. Det er viktig at nye studenter blir kjent med studiestedet og hverandre, understreker han.

– Bruk tiden godt til å bli kjent med nye venner, men dropp fester og risikabel oppførsel, sier Asheim.

– Jeg mener det blir upresist å si at vi må avlyse fadderukene. Det å avlyse fadderukene i seg selv er uaktuelt. Det handler om å ta imot de nye studentene, og ønske de velkommen til nye byer og nye studiesteder. Så skjønner jeg skepsisen blant folk, og spesielt til de festene som blir arrangert utenom den faktiske fadderuka. Fadderukene er viktig, men de hensynsløse festene vi ser bør opphøre med en gang, sier Asheim.

Han bekreftet at han selv skal delta på en studentsamling i Oslo tirsdag kveld, men understreket at dette arrangeres i tråd med smittevernreglene, med begrenset antall deltakere.

Asheim opplyser at han skal ha et møte med rektorene ved studiestedene i hele landet fredag.

– Jeg oppfordrer rektorene til å ha en tett dialog med sine studentledere for å sørge for at den type arrangementer som vi har sett nå, og som kan være en kime til smitte, stoppes så fort som mulig.

