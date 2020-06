– Jeg skal gjøre mitt for at vi har et veldig godt alternativ til de borgerlige ved neste valg, sier hun til Bergensavisen.

Strøm-Erichsen sier at hun synes tankesmia har kommet langt siden de ble opprettet i 2013, da som en reaksjon på det rødgrønne valgnederlaget den høsten.

– De er blitt en del av det offentlige ordskiftet, de ringes når mediene spør, de utreder og er gode på mange felt som rettferdig fordeling, blant annet. De er kommet langt på mange viktige felt, sier hun.

Hun var både forsvarsminister og helseminister da Ap satt i regjering med SV og Sp mellom 2005 og 2013. I 1999 ble hun Bergens første kvinnelige ordfører.

