Ap-leder Jonas Gahr Støre lover at han vil fjerne regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE-reformen) dersom Ap vinner valget om to år.

Reformen går ut på at det hvert år kuttes 0,5 prosent i driftsbudsjettene til offentlig sektor. Reformen har fått mye kritikk, men innsparingen har ifølge regjeringen vært på 8,6 milliarder mellom 2015 og 2018. Forventet innsparing i 2019 er 1,7 milliarder kroner.

Vil ikke stanse effektivisering

Støre og Jensen møttes fredag til duell i NRKs Politisk kvarter der Støre fremholdt at reformen er et uttrykk for at man ikke prioriterer.

– Det blir kuttet like mye i kriminalomsorgen, sykehusene og politiet. Det er en feig strategi fordi det sender ikke signal om hva som er viktig og hva som er mindre viktig, sa Støre.

Ap-lederen sier han ikke vil stanse effektiviseringen av offentlig sektor om Ap kommer i regjering.

– Vi skal fortsatt effektivisere, men på en annen måte. Vi skal gjøre dette ved å prioritere og sammen med de ansatte i offentlig sektor finne nye måter å løse oppgavene på.

– Kraftige skatteskjerpelser

Finansminister Siv Jensen (Frp) mener reformen er en suksess, og hun sier hun ikke tror Støre og en eventuell rødgrønn regjering vil klare å legge om politikken. Hun mener de rett og slett ikke har råd.

– Alternativet til reformen er ganske kraftige skatteskjerpelser. Vi skylder skattebetalerne å tenke grundig gjennom hvordan vi bruker pengene deres, sa Jensen.

– Norsk økonomi er på vei inn i en normalsituasjon, og da må vi som politikere prioritere mye hardere enn det vi har gjort de siste ti-femten årene. Og da må vi effektivisere og ha fokus på reformer. I det alternative budsjettet til Ap ser vi at de ikke klarer å avvikle denne reformen. I tillegg vil de ha kraftige kutt og kreve inn 10 milliarder ekstra i skatt, sa Jensen.