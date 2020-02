– Det er oppsiktsvekkende at myndighetene har vurdert at dette er tilstrekkelig, sier kvinnens advokat Nora Hallén til Dagbladet.

Romkvinnen ble fratatt omsorg for datteren som er født i 2011, men vant da saken ble fremmet for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Etter dommen fulgte norske myndigheter opp med erstatning til kvinnen, samt informerte offentlige organer som domstolene og barnevernet. Men kvinnen er fortsatt nektet kontakt med datteren, noe domstolen i Strasbourg slår ned på, skriver avisen.

I juni i fjor sendte Barne- og familiedepartementet sin handlingsplan for hvordan Norge vil innrette seg etter dommen i romkvinnens sak. Bare to uker etterpå fikk Norge tilbakemelding der det går fram at Strasbourg ikke er enig i at Norge har oppfylt forpliktelsene.

Blant annet blir Norge bedt om å svare på hvorvidt det er gjort eller vil bli gjort en ny vurdering av å gjenopprette samværet mellom mor og barn.

Barne- og familiedepartementet leverte en utvidet handlingsplan i slutten av oktober. Strasbourg har deretter seks måneders frist på å vurdere om svaret er godt nok eller om man skal be om ytterligere svar. Romkvinnens advokat er ikke enig i at Norge har besvart det Strasbourg etterspør.