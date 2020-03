Stortingsflertallet sikrer permitterte full lønn

Det skriver Dagbladet og VG søndag kveld.

Statsminister Erna Solberg (H) og regjeringen har foreslått å sende permitterte arbeidstakere på dagpenger med to tredeler av lønna etter bare to dagers permittering, som en konsekvens av at arbeidsgiverperioden ble kuttet fra 15 til to dager.

Et av de fremste kravene til opposisjonen har vært å skrote dette forslaget. Kilder sier til VG at Ap, Frp, SV, Sp, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har samlet seg om kravet, og at regjeringspartiene vil slutte seg til det.

Hvor mye penger permitterte skal få i de første 15 dagene er ett av punktene i koronatiltakspakken som finanskomiteen jobber med søndag kveld, og som trolig presenteres på Stortinget mandag morgen.

Tidligere søndag kveld ble det kjent at regjeringen setter av 100 milliarder kroner i låne- og garantiordninger slik at bankene kan finansiere bedrifter som får problemer.

Minst 100 milliarder i krisepakke til norske bedrifter

Regjeringen vil etablere to garantier og låneordninger på til sammen minst 100 milliarder kroner.

– Dette gjør vi for å trygge norsk næringsliv og trygge norske arbeidsplasser, sa statsminister Erna Solberg (H) på en pressekonferanse søndag kveld.

– I tiden som kommer, vil det komme ytterligere tiltak, sa statsministeren videre.

Ifølge finansminister Jan Tore Sanner (H) skal 50 milliarder kroner settes av til en statlig lånegarantiordning rettet mot små og mellomstore bedrifter.

– Slik kan de lettere skaffe seg den likviditeten de trenger, sier Sanner, som lover at ordningen skal være på plass så snart som mulig.

– Vi vil foreslå mer dersom skulle være behov for det, sier Sanner.

Den andre ordningen er rettet mot de største bedriftene i Norge, som i større grad låner gjennom obligasjoner.

– Vi vil derfor gjenopprette Statens obligasjonsfond. Dette vil bidra til økt likviditet, slik at bedriftene fortsatt får lån, og det vil bidra til å bygge tillit i kapitalmarkedet, sier Sanner.

Obligasjonsfondet vil være på inntil 50 milliarder kroner og skal forvaltes av Folketrygdfondet, sier finansministeren.