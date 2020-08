Stortinget styrer mot kritikk av Tangen-ansettelsen – diskuterer konsekvensene

Av NTB-Marius Helge Larsen

Tirsdag ettermiddag klokka 16 møttes de finanspolitiske talspersonene til et møte på Stortinget, men hadde ikke mye nytt å melde da de kom ut en drøy time senere.

– Planen nå er å fortsette å jobbe hver for oss i partiene, men sammen med hverandre når det er naturlig. Så der går arbeidet sin gang, sa leder av finanskomiteen på Stortinget Mudassar Kapur (H) etter møtet.

I forkant av møtet sendte regjeringen over en fersk juridisk vurdering som slår fast det samme som regjeringen har hevdet tidligere: nemlig at finansministeren ikke har myndighet til å instruere Norges Bank i saken.

Diskuterer konsekvenser

Dermed er det uklart hvilke virkemidler Stortinget og regjeringen egentlig har i saken.

Ansettelsen av Tangen, og prosessen rundt, har fått kritikk av representantskapet (Stortingets kontrollorgan), og det er flertall på Stortinget for å stille seg bak hovedlinjene denne kritikken.

– Det krevende arbeidet nå blir å bli enige om hvilke konsekvenser en slik kritikk bør få, sier Ap-nestleder Hadia Tajik til NTB etter møtet.

Hun understreker at Stortinget ikke tar stilling til hvem som blir ny sjef av oljefondet.

– Men vi tar stilling til at ansettelsesprosessen skal være tillitvekkende. Og foreløpig ser det ut til at det er et betydelig flertall som mener at ansettelsesprosessen har vært kritikkverdig og lite tillitvekkende, sier hun.

Veien videre

Så langt har det vært uenighet om hvem som bør rydde opp i saken. Mens Ap, Sp, SV og Rødt har pekt på finansministeren, mener KrF at saken bør sendes tilbake til Norges Banks hovedstyre, som ansatte Tangen.

Høyre og Frp har ennå ikke konkludert.

Venstre gikk tirsdag ut og stilte seg bak kritikken av ansettelsesprosessen, men er foreløpig litt uklare i veien videre derfra.

– Ansvaret ligger i hovedstyret. Vi må uttrykke en forventning til Norges Bank, men uten å gå ut over vår rolle i Stortinget, sier Venstres Ola Elvestuen til NTB.

Samlet kritikk?

Målet i finanskomiteen er fortsatt å bli enige om en felles håndtering av saken som alle partiene kan stille seg bak.

Tirsdag kveld sier kilder til VG at både Høyre og Frp i hovedsak kommer til å støtte opp om representantskapets syn: At risikoen for interessekonflikter ikke er eliminert i avtaleverket mellom Norges Bank og den nyansatte sjefen for oljefondet, Nicolai Tangen.

Dermed er Stortinget samlet i en viss kritikk av prosessen. Frps Hans Andreas Limi understreket etter tirsdagens møte at hans parti ennå ikke har konkludert.

– Men vi må konkludere innen fredag, så vi har kort tid, sa han.

Han har tro på en felles løsning.

– På mange områder vil vi nok komme fram til en bred enighet, slår han fast. (NTB)

