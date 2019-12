Av Kristian Skårdalsmo

NTB har fått se de fire spørsmålene SV har spilt inn, og som Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité på sitt møte tirsdag trolig sender til Solberg.

I det første spørsmålet vises det til at statsministeren i juni i år ble orientert om at Nav hadde endret praksis for nye saker om rett til ytelser under kortvarige midlertidige opphold i andre EØS-land for at praksis skulle samsvare med EUs trygdeforordning.

– Hva foretok statsministeren og Statsministerens kontor seg da, og ble det gjort noen vurderinger av om det burde bli gitt noe informasjon til Stortinget? heter det i spørsmålsforslaget.

SV og Arbeiderpartiet har allerede tatt til orde for at Solberg bør kalles inn til den åpne høringen i saken 9. januar.

Les også: Hauglie brekrefter: Ble ikke skrevet referat fra møter om Nav-skandalen

Halvannen måned

Ett av de sentrale spørsmålene i saken er nå hvorfor det ikke ble slått alarm tidligere, ettersom det kom flere signaler til Nav og departementet om en mulig norsk feiltolkning av EØS-reglene på trygdeområdet.

Kontrollkomiteen viser til at arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) 30. august i år fikk en epost fra Nav om at 40 personer kunne være domfelt og ytterligere 35 saker anmeldt eller sendt til politiet som følge av Navs feilaktige regelforståelse.

– Hva tenker statsministeren om at det gikk godt over én og en halv måned før justisministeren og statsministeren ble orientert om alvoret i saken henholdsvis 22. og 19. oktober? heter det.

Slo alarm

Rett før helgen ble det også klart at Solberg i uke 47 ba alle departementene og deres underliggende etater om å undersøke om de kan ha feiltolket EØS-regelverket på andre områder.

Nå vil kontrollkomiteen ha svar på hvorfor denne beskjeden ikke ble gitt tidligere. Komiteen krever også å få vite hvordan statsministeren vil sikre at regelverket er avklart rundt eksport av andre ytelser enn de tre, nemlig arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger, som den eksterne granskingen nå ser på.

Solberg må samtidig redegjøre for hvilke vurderinger hennes kontor har gjort rundt muligheten for å stramme inn på eksport av trygdeytelser, opp mot begrensningene i EØS-regelverket.

Ti nye til Hauglie

Langt de fleste spørsmålene i saken har hittil gått til Hauglie. Det er hennes redegjørelse i Stortinget 5. november om saken, som ble offentlig kjent 28. oktober, som kontrollkomiteen har til behandling.

Tirsdag foreslås ti nye spørsmål til Hauglie, men dette dreier seg i stor grad om oppfølging av tidligere spørsmål.

I ett spørsmål viser kontrollkomiteen til at det i proposisjonen som var grunnlag for Stortingets behandling av innstramminger i folketrygdloven i 2016-2017, ikke ble nevnt at EØS-reglene vil gå foran norske lover på dette området.

– Mener statsråden at Stortinget her fikk tilstrekkelig informasjon om saken i proposisjonen, og ser statsråden at det at kan ha bidratt til uklarheten i tolkningen av regelverket at EØS-forordningen ikke var nevnt i proposisjonen?

Komiteen spør også om hvorfor Stortinget i mars 2019 ikke ble informert om at Nav endret praksis for kortvarige reiser til EU/EØS-land