Stortinget åpner kontrollsak om oljeåpning i nord

Dag Terje Andersen (Ap), som leder Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, bekrefter overfor VG at komiteen åpner sak.

– Jeg er glad for at komiteen deler SVs syn og oppretter kontrollsak. Her må vi grave i hva daværende olje- og energiminister Ola Morten Boe (Sp) har visst og gjort, det vil en kontrollsak med høring bidra til, sier SVs Freddy André Øvstegård til NTB.

Beslutningen blir gjort formelt på et møte i komiteen senere tirsdag. Da blir det også klart om det blir en åpen høring i saken.

– Hvis det er åpnet for oljevirksomhet i Barentshavet sørøst på feilaktig grunnlag, er det alvorlig. Både regjeringens grunnlovsfestede informasjonsplikt til Stortinget og nyutlyste blokker i området i 25. konsesjonsrunde er i potten, sier Øvstegård.

Trolig går det mot høring fordi dagens olje- og energiminister Tina Bru (H) ikke kan svare for Borten Moes vurderinger.

Kjernen i saken er om Stortinget hadde all relevant informasjon da det ble åpnet for oljeaktivitet i det enorme havområdet i 2013.

Stortinget hadde tilgang til én rapport fra Oljedirektoratet da beslutningen om å åpne for oljeleting ble tatt i 2013. Men det fantes ytterligere én rapport, som konkluderte med at oljeleting i Barentshavet kunne bli et tapsprosjekt for Norge. Den fikk Stortinget aldri se.

Borten Moe mener at all relevant informasjon ble lagt fram for Stortinget.

