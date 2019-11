– Vi protesterer mot at Groruddalen ikke skal få komme til Aker, nedleggelse av Gaustad Sykehus, rasering av fagmiljøet på Rikshospitalet og nedleggelse av Norges største og viktigste akuttsykehus Ullevål, står det i Facebook-arrangementet.

Helse sør-øst vedtok i 2016 å legge ned Ullevål for å bygge et stort regionsykehus på Gaustad. Det skal også bygges et lokalsykehus på Aker.

Ifølge TV 2 var det hundrevis av mennesker som deltok i fakkeltoget. Toget gikk fra Jernbanetorget til Eidsvoll plass utenfor Stortinget, og arrangørene uttalte på forhånd at det ville bestå av sykepleiernes trommekorps, hester og hundrevis av engasjerte demonstranter.

Les også: Høie om nedleggelse på Ullevål: – Sånn blir det

Det er 37 organisasjoner som støtter demonstrasjonen, blant dem alle de politiske partiene i Oslo som har representanter i Stortinget, med unntak av Høyre og Arbeiderpartiet.

Fakkeltogets konferansierer er Helsepartiets leder Lise Askvik og Lene Haug, som leder aksjonen Redd Ullevål sykehus.