Av NTB-Birgitte Iversen

Aksjonistene holdt mandag en markering og en pressekonferanse utenfor inngangen til Rikshospitalet.

Hovedbudskapet er at planene om å flytte og rokere avdelinger ved Rikshospitalet til midlertidige bygg allerede neste høst, samt rive en del av dagens Rikshospital tidlig i 2022, må utsettes.

Den planlagte rivingen er en del av forprosjektet for utviklingen av et nytt, stort region- og lokalsykehus på Gaustad i tilknytning til dagens Rikshospital. Rivingen skal gi plass til flere høyhus på det nye sammenslåtte sykehuset. Prosjektet henger sammen med det omstridte vedtaket om å legge ned Ullevål sykehus.

– Disse planene vil påvirke arbeidsmiljøet og miljøet for pasientene i svært sterk grad. Vi er også midt i en pandemi, og ingen vet ennå hvordan den vil arte seg i august/september til neste år, heter det i en pressemelding.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Avgjøres denne uken

Aksjonen skjer i forkant av at styrene både i Oslo universitetssykehus (OUS) og Helse sør-øst (HSØ ) skal behandle planene for forprosjektet til Nye Oslo universitetssykehus henholdsvis tirsdag og torsdag denne uken.

I 2016 vedtok styret i Helse sør-øst å legge ned Ullevål sykehus og bygge et nytt, stort regionsykehus på Gaustad, samt lokalsykehus på Aker.

Planene har møtt kraftig kritikk. Flere mener de planlagte sykehusene vil bli for små for en voksende befolkning, mens fagmiljøene frykter for pasientsikkerheten. De ansattes representanter i styret, samt flere partier og pressgrupper ønsker at Ullevål skal bygges ut i stedet.

Ber om helhetlig plan

Leder i Oslo legeforening, Kristin Hovland, sier OUS og HSØ må komme med en helhetlig plan før de går videre med forprosjektet som blant annet innebærer flytting av ansatte og riving av deler av Rikshospitalet.

– Det primære er å ha en god plan for å gi et godt helsetilbud til befolkningen. I planen som foreligger nå, er det stor usikkerhet rundt kapasitet, økonomi og reguleringsplan, sier hun til NTB.

Det er LO i Oslo, Oslo Legeforening, Norsk Sykepleierforbund Oslo, Fagforbundet OUS og de fem sykehusaksjonene Redd Ullevål sykehus, Aker sykehus venner, Stiftelsen Gaustadklubbens fond, Helsetjenesteaksjonen og Rikshospitalets venner som sto bak aksjonen. Oslo-politikere fra en rekke partier stilte også under markeringen. (NTB)

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.

Fakta om sykehusstriden i Oslo