Av Birgitte Iversen

Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne (MDG) varslet mandag at de vil sette blokkuavhengigheten på pause og innlede samtaler med Arbeiderpartiet og SV etter valget neste år for å se hva de kan oppnå i en koalisjon på venstresiden.

Ap-leder Jonas Gahr Støre var tydelig før valget i 2017 på at det ikke var aktuelt å sitte i regjering med MDG. Den beslutningen står fremdeles ved lag, sier Støre i en kommentar til MDG-invitasjonen.

– Når det gjelder regjeringssamarbeid, holder vi fast på at det er SV og Senterpartiet som er våre naturlige partnere. Avstanden til MDG er i dag for stor i sentrale spørsmål til at et regjeringssamarbeid er aktuelt, som i synet på industri og energipolitikk, skriver Støre i en epost til NTB.

Velger side for første gang

Støre understreker at Aps linje er å snakke godt med alle partier som ønsker et regjeringsskifte, og sier partiet har gode erfaringer fra samarbeid med MDG de siste årene, både i Stortinget og gjennom ulike typer samarbeid i kommuner og fylker.

– MDGs avklaring om at de ønsker en regjering med tyngdepunkt i Arbeiderpartiet, styrker muligheten for regjeringsskifte og en mer rettferdig politikk som kan stoppe den voksende ulikheten og samtidig skape jobber og kutte utslipp. Det er jeg glad for, sier Støre.

Det er første gang MDG har gått så langt i å velge side i politikken nasjonalt.

MDG har hele tiden framholdt at de er et blokkuavhengig parti, men foran neste års stortingsvalg setter de blokkuavhengigheten på pause ifølge et vedtak i sentralstyret, skriver NRK.

Grønn drømmeregjering

– For valget i 2021 er det uaktuelt å gå til Høyre, sier MDG-nestleder Arild Hermstad.

Han mener at regjeringen ikke har ført en ansvarlig klima- og naturpolitikk, og at det derfor er umulig å kunne støtte Erna Solberg som statsminister ved neste valg.

Kommunikasjonssjef Nils Mørk i MDG presiserer overfor NTB at sentralstyrets vedtak ikke er et spørsmål om å gå bort fra blokkuavhengighet, men et taktisk spørsmål foran 2021-valget.

I innstillingen fra sentralstyret blant annet heter at «MDGs drømmeregjering er en grønn blokk som setter klima og natur først, gjennom en koalisjon av MDG, SV og Venstre. Uten en realistisk mulighet til en grønn blokk, vil MDG innlede samtaler med Ap og SV for å se hvilke resultater man kan få til for mennesker og miljø i en koalisjon.».

Vedtaket fra sentralstyret skal behandles hos partiets eget landsstyre, som har møte til helgen.

