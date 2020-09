Av Kristian Skårdalsmo

– Her er det flere gode tiltak for næringer som sliter, men det er ingen arbeidsmarkedstiltak rettet inn mot unge som kan gi dem muligheter til å komme raskere tilbake, sier Støre til NTB.

– Det rammer skjevt, for de unge som har falt ut av arbeidsmarkedet, har ofte en lengre vei tilbake. Hvis vi skal vente på statsbudsjettet, kommer vi ikke i gang før 1. januar. Det er tapt tid og tapte muligheter.

Mandag la finansminister Jan Tore Sanner (H) fram en ny krisepakke på totalt 6,1 milliarder kroner for å motvirke de økonomiske følgene av koronapandemien i høst.

Forlenget permitteringsperiode, lønnsstøtte til bedrifter, halvannen milliard til kollektivtransport og milliardsummer til kultur, idrett, frivillighet og reiseliv var blant hovedgrepene.

Permitterte lærlinger

Ferske Nav-tall viser at andelen helt ledige er langt høyere både blant kvinner og menn under 30 år enn i befolkningen generelt. Støre er klar på hva han hadde ønsket seg til de unge i krisepakken.

– Det ene er å sikre at de permitterte lærlingene kommer tilbake i utdanningsløpet sitt, sier han.

– Den gamle ordningen med arbeidsmarkedstiltak, som har fungert ved tidligere kriser, er en ordning denne regjeringen så å si har avviklet. Både LO og NHO har vist til at arbeidsmarkedstiltak som er rettet inn på å få folk tilbake i jobb, virker. Men det må investeres i det, konstaterer Ap-lederen.

– Vi har fått interessante innspill fra en del ledende bedrifter – klyngene i Kongsberg, Raufoss og Mo i Rana – om hva de kan gjøre for å hindre at de mister kontakten til dem som blir permittert. Her mener jeg man må være mer oppfinnsomme i å se på ordninger som kan sikre bedriftsintern opplæring og kompetansebygging i den tiden man er på utsiden.

Mer til kommunene

Støre anklager samtidig regjeringen for å være blind for kommunenes situasjon.

– Når du kontakter kommunene i dag, sitter de med konkrete kuttlister på grunnleggende velferdstjenester som skole og velferd. Kommunene har også en viktig rolle å spille for aktiviteten i økonomien, gjennom hva de etterspør. Når økonomien er dårlig, blir det mindre aktivitet.

– Men har ikke Stortinget vedtatt at kommunene skal få dekket alle sine koronautgifter?

– Det skyver de foran seg og skal komme med en tilbakemelding på når de har regnet på det. Men en ting er de rene koronautgiftene kommunene har – de skal også håndtere et veldig stramt kommunebudsjett. Det er dokumenterte utgifter og inntektsbortfall som på langt nær er kompensert.

Støre viser til at Ap hadde opp mot 10 milliarder mer til kommunene i sitt alternative reviderte budsjett i vår.

– Ordninger blir borte

Stortinget kom i vår fram til brede forlik om de fleste krisepakkene. Men i juni lente regjeringen seg på Fremskrittspartiet for å få flertall for den såkalte fase 3-pakken. Alt tyder på at også den siste krisepakken vil bli gjort opp med Frp, som inntil januar i år satt i regjeringen.

SV-leder Audun Lysbakken kaller pakken usosial og mener den bygger ned de sosiale ordningene som SV og Stortinget fikk på plass i vår.

– Snart kommer mange av ordningene som holder folk oppe, til å bli borte, sier han til NTB.

– Regjeringen skjønner fortsatt ikke at Norge er i krise. Reiselivsnæringen får mer, men tusenvis av andre bedrifter får mindre hjelp. Nå kastes bedrifter og selvstendig næringsdrivende i hele landet ut i kulden.

