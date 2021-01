Støre om nye bunnmålinger: – Det er veldig kjipt

Av Birgitte Iversen, NTB

Samme dag som Ap-lederen samlet partiets toppkandidater til digitalt kick off lørdag, lyste den verste målingen for partiet siden starten av 2000-tallet fra Klassekampens og Nationens forsider. Ap får kun 17,5 prosent oppslutning, 5 prosentpoeng mindre enn Senterpartiet og er nå kun landets tredje største parti.

Det samme viste en måling fra Norstat for Aftenposten og NRK tidligere i uken.

– Hvis noen tviler på at jeg synes det er kjipt, så kan jeg bekrefte at jeg synes det er veldig kjipt, fastslo Støre i talen de partiets 55 øverste kandidater til valget.

– Fremdeles innen rekkevidde

Støre mener like fullt at det er mulig for partiet å nå målet om å lede den neste regjeringen som det største partiet på venstresiden.

Han pekte på at partiet ligger på rundt 20 prosent, og at det i tillegg er 20 prosent av velgerne som sitter på gjerdet og som oppgir at de kan vurdere å stemme partiet.

– Disse er innen rekkevidde. Det er opp til oss, men da må alle gjøre det løftet, manet han.

Overfor NTB peker Støre på koronatid med lite rom for å snakke om annen politikk, som en viktig årsak til at Ap ikke gjør det bedre.

Taper for Vedum

– Men dere har mistet mange velgere til Senterpartiet, Hva er grunnen til det?

– Det er fordi både Ap og Sp vil ha skifte og stoppe sentraliseringen og privatiseringen. Det er positivt at det er flertall for et skifte, men jeg mener Ap har bedre løsninger. Ikke minst er Ap en garantist for at vi skal ha en god avtale med Europa, gjennom EØS, sier Støre.

Støre sier han ikke har som strategi å konfrontere Sp og partileder Trygve Slagsvold Vedum mer fremover.

– Jeg ser ikke på Sp som vår motstander, men vi er konkurrenter på en del områder, og da får vi ta det på ærlig vis. Men det viktigste for meg er å få byttet ut den Høyre-Frp-dominerte-regjeringen som foreligger, sier Støre.

Ifølge Norfaktas måling har 16 prosent av Ap-velgerne fra 2017 gått til Sp, noe som tilsvarer 128.000 velgere.

– Ikke et fotballag

Ap-nestor Thorbjørn Berntsen uttalte i en kommentar til målingene i Klassekampen at folk i partiet er sjokkerte.

– Hadde dette vært et fotballag, ville coachen blitt sparket, sier den tidligere miljøvernministeren til avisen.

– Til det vil jeg si at politikken ikke er noe fotballag, sier Støre.

– Hva innebærer det?

– Det innebærer at politikken må tåle oppganger og nedganger og må forankre standpunktene sine, det har vi gjort veldig grundig. Nå får vi vise hva vi er laget av, stå samlet om politikken og vise at vi kan snu dette, sier Støre.

Vil fokusere på «vanlige folk»

I talen varslet Støre at partiets fokus fremover skal være på vanlige folks behov.

Han sier de siste året har gitt de rike trippel gevinst med kutt i formuesskatten både i krisepakkene og i budsjettene og rekordhøye børser, mens vanlige folk har fått trippel smell med permittering etter permittering og et dyrere hverdagsliv.

– Vi må snu brøken, nå er det vanlige folk som skal prioriteres, sier han.

Støre brukte gjentatte ganger uttrykket «å sette vanlige folk først» i talen, og sier til NTB at det vil bli et begrep som vil bli mye brukt av partiet i valgkampen. Det kommende landsmøte og partiprogramprosessen vil avklare om det blir partiets nye offisielle valgkampslagord, sier Ap-lederen.

