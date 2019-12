Støre om kritikken mot Ap-ledelsen: – Broilere er noe jeg steker i ovnen

De siste ukene har Dagsavisen publisert en reportasjeserie hvor en rekke velgere, medlemmer og tillitsvalgte i arbeiderbevegelsen har gitt sine svar på hvorfor Arbeiderpartiet er i en alvorlig bølgedal.

Enkelte av disse har løftet behovet for en debatt om ledelsen i partiet.

En av dem er Ap-kvinne Solfrid Elisabet Horne-Moe i Odda. Hun mener det er et problem at det er for få industriarbeidere og folk fra «gølvet» i ledelsen i partiet.

– Det er nesten bare broilere. Nesten ingen av dem har lang erfaring fra arbeidslivet, mener hun.

Til den kritikken svarer Støre:

– Broilere er noe jeg steker i ovnen og fortærer til middag en sommerdag. Det er et lite dekkende begrep for de hardtarbeidende politikerne jeg møter lokalt og sentralt.

– 2021 er min sjanse

Han mener tvert imot at det er stor bredde i Arbeiderpartiet:

– Det er bra at ikke alle i Ap er som meg. Vi er et mangfold og det er jo vår styrke. I det øyeblikk vi begynner å lage én kategori mennesker, da blir vi en sekt. Skal vi fortsette å være folkeparti, må vi ha bredde.

– Hvis det er noen som sier «fei dem ut», så får de hente feiekost og gå på det møtet som kan gjøre det. Det er en helt ærlig sak.

Støre ga selv uttrykk for at han har lave skuldre i lederspørsmålet på sin avsluttende pressekonferanse torsdag. Der ble han spurt av VG om hvor lenge Ap kan ligge under 30 prosent før det blir en diskusjon om ledelse i partiet. Nettavisen lurte på om 2021-valget er Støres siste sjanse til å lykkes.

– 2021-valget er min sjanse, svarte Støre da.

Ap-lederen virker heller ikke å la seg stresse av at lokale tillitsvalgte mener person er en viktig grunn til at Ap ligger lavt på målingene mens Sp fortsetter å vokse.

– Vedum er mer spiselig for den menige nordmann, mens Støre blir for distansert. Hvis jeg skulle vært i samme rom som de to, vet jeg hvor jeg ville gått for å slå av en prat, mener Ap-politiker Anita Steinkjer fra Verdal i Trøndelag.

Det er hun velkommen til å mene, sier Støre.

– Da sier jeg velkommen, det har du full og fri rett til. Jeg har ikke møtt deg.

– Politikk med større ambisjoner

Flere av de som har sagt sin mening i Dagsavisens reportasjeserie, etterlyser også mindre prat om tall og bevilgninger og mer prat om sosialdemokratiske verdier.

Sandnes-ordfører Stanley Wirak mener for eksempel at det var feil av Støre å snakke om veiprising da bompengesaken raste som verst i sommer.

– Når Ap sentralt midt i svevet begynte å snakke om veiprising, da slo det enda verre ut. Det ble en teknikalitet det også, bare med en annen måte å betale på, og igjen var det dem med minst som skulle betale mest. Det ble feil budskap og det ble for seint, sa Wirak.

Støre svarer på Wiraks kritikk ved å gi ham en vennlig dult tilbake.

– Han snudde trill rundt i saken om rushtidsavgift.

Når det gjelder hovedpoenget om at Ap i større grad må snakke til folks hjerter, innrømmer Støre at dette er noe partiet må jobbe med.

– Vi må løsrive oss fra å snakke som en stortingsproposisjon eller et offentlig dokument.

Han minner om at Ap er vant med å være et ansvarlig styringsparti.

– Mange av de som har forvaltet ansvar i Storting, regjering og lokalt, tar det ansvaret på alvor. Det jeg er opptatt av, er at vi må snakke om politikk med større ambisjoner. Det behøver ikke å bety i neste budsjettår eller neste termin. Vi kan se lenger fram i tid.

– Skal aldri vike unna

Det kan imidlertid virke som om partigrasrota skulle ønske Ap var mer tilstede i den løpende debatten. En viktig kritikk fra flere av dem Dagsavisen har snakket med den siste måneden, er at Ap er for treige i vendingen når en sak smeller og ofte inntar en mellomposisjon. Det gjør at partiet ikke klarer å sette dagsorden, mener de.

Mari Morken, bydelsutvalgsleder i Groruddalen, trekker fram Nav-skandalen som et eksempel på at Ap fortsatt er et for passivt opposisjonsparti.

Støre mener det er riktig at Ap skal ha en høyere terskel for å reagere enn andre.

– Ap skal ta klare standpunkt, vi skal ta dem raskt, men vi skal aldri vike unna at vi er grundige og gjør det på en måte som vi kan stå for. Jeg tror andre partier har lavere terskel for å hoppe på en konklusjon som de ofte ikke vet om bærer.

Han mener også at de som etterlyser tydelighet, gjerne ønsker tydelighet i ulike retninger.

– Vi har mange hos oss som med rette er utålmodige på at vi må svare på klimatrusselen, og vi har noen som sier at dette er en avsporing. Som ansvarlig parti skal vi klare å treffe den planken at ja, vi skal ta det på alvor, og vi gjør det. Jeg sier det veldig tydelig og legger hele min politikerrolle i den potten. Dette er vår tids viktigste sak.

