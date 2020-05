Støre mener koronakrisen har avkledd Høyres politikk

– Fritt behandlingsvalg er stoppet. Det er ikke mulig å tappe sykehusene våre i krisetid. Høyre har reversert kuttet i kommunenes mulighet til å ta inn eiendomsskatt som de hadde lagt opp til fordi det ble synlig at kommunene er underfinansiert og trenger pengene, sier Ap-lederen i et intervju med Dagbladet.

– De har utsatt frislippet i taxinæringen som ville tatt fra mange drosjesjåfører jobben, og de ser ut til å fravike såkalt fritt skolevalg, som kunne rammet mange. I tillegg tømmes regionreformen ukentlig for innhold, fortsetter han.

Jonas Gahr Støre viser til de forskjellige krisepakkene, tiltakene og milliardbevilgningene fra regjeringen for å lette belastningen pandemien har på norsk økonomi, arbeidslivet og velferdssamfunn. De er ikke bygd på klassisk Høyre-politikk, men hentet opp fra «den sosialdemokratiske verktøykassa», hevder han.

Parlamentarisk leder i Høyre, Trond Helleland, beskylder Støre for å drive politisk spill.

– Så er det riktig at vi i en slik krisesituasjon har utsatt et par reformer noen få måneder. Vår hovedoppgave har vært å sikre helse og arbeidsplasser, det vil det også være fremover. Det viser at Høyre er pragmatiske. Arbeiderpartiet virker mest opptatt av å slå politisk mynt på situasjonen, sier han.

