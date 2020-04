Beslutningen viderefører regjeringens tiltak for å hindre videre smitte av koronaviruset. Blant annet skal folk holde minst to meters avstand til hverandre og ikke samles i grupper på flere enn fem.

– Det betyr at fram til 15. juni vil det ikke være noen idrettsarrangementer eller konserter som skal avholdes, sier kulturministeren.

Han vil foreløpig ikke spekulere i hva som skjer med resten av sommerarrangementene og festivalsesongen etter 15. juni.

– Vi trenger et bredere beslutningsgrunnlag, sier han.

På regjeringens pressekonferanse kl 16 utdypet statsminister Erna Solberg, på spørsmål om hvorfor ikke Norge stopper alle sommerfestivaler slik Danmark gjorde i går:

– Vi har sagt at det blir ingen store idrettsaktiviteter og festivaler fram til 15 juni. Vi skal komme med et svar før 1. mai for resten av sommeren, sa statsminister Erna Solberg.

– Vi trenger litt tid på hvor presis vi skal være på rådene. Hvor setter vi grensen? Kan vi tillate 50 personer? Kan vi tillate 200 men ikke 1000 på en konserrt? Det kan være vi må gradere disse tiltakene, sa Solberg.

Dagens avgjørelse får også betydning for 17. mai-feiringen, som Raja har fått ansvar for å koordinere fra regjeringens side.

Les også: Festivalsommeren som forsvinner

– Vi kommer nærmere tilbake til dette over påsken. Det er vanskelig å se for seg at barnetogene, slik vi kjenner dem, vil gå som planlagt, sier han.

Les også: Ingen toppfotball i Norge før 15. juni