– EØS-avtalen ligger til grunn for Arbeiderpartiet i regjering. Punktum. Ferdig snakka.

Det sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Han kan dermed berolige NHO-sjef Ole Erik Almlid, som i et intervju med NTB uttrykker bekymring for hvilken vei EØS-debatten vil ta hvis Senterpartiet, SV og Rødt får mer innflytelse etter valget.

På direkte spørsmål bekrefter Støre at det er en garanti han nå kommer med.

– Arbeiderpartiet sitter ikke i en regjering som ikke legger EØS-avtalen til grunn, sier han.

Avslappet til utredning

Senterpartiet, SV og Rødt har alle programfestet at de vil si opp EØS-avtalen.

Samtidig har Fellesforbundet gått inn for å utrede alternativer til EØS-avtalen. Fellesforbundet er LOs største forbund i privat sektor med over 160.000 medlemmer, og forbundsleder Jørn Eggum sitter i Aps sentralstyre.

Støre syns ikke kravet om en EØS-utredning er noe å bekymre seg for.

– Jeg har et avslappet forhold til det. Vi ser ikke behov for å bruke tid og krefter på den type utredninger der Norge er i dag. Men jeg har aldri vært skremt av folk som ønsker mer kunnskap, sier Ap-lederen til NTB.

Han minner om at også EU-medlemskap vil måtte stå på menyen over alternativer til EØS.

Vil ettergå avtalen

En vanlig kritikk av EØS-avtalen er at fri bevegelse av arbeidskraft på tvers av landegrensene i EØS legger til rette for sosial dumping.

Men Støre er overbevist om at det lar seg gjøre å rydde opp i arbeidslivet og ta vare på EØS samtidig.

– Det viktigste du gjør for å rydde opp i arbeidslivet, er at du bytter regjering i Norge. Ikke at du tukler med EØS-avtalen, sier han.

Støre legger til at EØS-avtalen hele tida må ettergås for å se hvordan den kan forbedres.

– Det er for mange EØS-tilhengere som har et låst syn på at alle diskusjoner om hvorvidt avtalen kan justeres og endres, er å sette den i spill. Det er jeg uenig i, sier han.

– Jeg mener at du med enhver avtale hele tida skal jobbe for å se hvordan den kan styrkes og forbedres.

EU i endring

Noe av det Støre vil se nærmere på, er hvordan Norge kan utnytte handlingsrommet i EØS bedre. Samtidig ser han for seg samarbeid med likesinnede land i Europa for å styrke sikkerheten for nasjonale lønns- og arbeidsvilkår.

– Det er helt åpenbare temaer som vi tar tak i, og som jeg tror vi kommer til å finne godt sammen med Sp og SV på å gjøre.

Samtidig er EU i endring. Nye initiativer legges stadig oftere fram i form av store pakker med direktiver og forordninger, og mer og mer av forvaltningen settes ut til byråer.

– Det gir EØS-samarbeidet utfordringer. Og jeg vil si til andre EØS-tilhengere som sier at det å diskutere er å sette avtalen i spill, at det er jeg helt uenig i, sier Støre.

– Vi må hele tida se an hvordan vi kan sikre at Norge ivaretar sine interesser i beslutningene om pakker og byråer.

